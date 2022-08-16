Путин: российские вооружения на десятилетия опережают зарубежные аналоги

Президент России Владимир Путин выступил на церемонии открытия форума "Армия-2022"

МОСКВА, 15 августа/ Радио Sputnik. Президент России Владимир Путин на церемонии открытия форума "Армия-2022" в подмосковном парке "Патриот" отметил значение мероприятия для развития международного сотрудничества в военной сфере и перспективы российских вооружений.

"Хочу поблагодарить руководство Министерства обороны РФ, всех, кто участвовал в подготовке форума. Уверен, его проведение послужит дальнейшему развитию военного и военно-технического сотрудничества на благо наших стран и народов, будет содействовать укреплению международной безопасности и стабильности", – приводит слова главы государства РИА Новости.

Президент отметил, что год от года программа "Армии" становится все более разнообразной и насыщенной. Проведение же одновременно с форумом и Армейских международных игр (АрМИ-2022) российский лидер назвал прекрасной площадкой для демонстрации профессиональных навыков военных.

Он отметил, что в 2022 году в рамках форума порядка полутора тысяч отечественных организаций оборонно-промышленного комплекса представят более 28 тысяч современных образцов военного и двойного назначения.

"Возможности применения российского оружия и техники будут показаны здесь, в Подмосковье, на площадках Кубинки и Алабино, а также на полигонах всех воинских округов и северного флота", – добавил президент.

О перспективах российских вооружений

Многие образцы перспективных вооружений РФ на десятилетия опережают зарубежные аналоги и значительно превосходят их по характеристикам.

"Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, которые ориентированы на будущее и будут определять завтрашний день вооруженных сил. Речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах. Многие из них на годы, а может быть, и на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их", – сказал Путин.

Он добавил, что Россия готова развивать кооперационные связи для создания новых образцов вооружения и техники.

"Мы намерены активно развивать кооперационные связи для создания новых образцов вооружения и техники, работать вместе на справедливых равноправных условиях. Опыт такого успешного технологического сотрудничества, прежде всего в рамках ОДКБ и ШОС, у нашей страны богатый", – сказал Путин.

О связях с государствами Латинской Америки, Азии, Африки

Россия дорожит связями с государствами Латинской Америки, Азии и Африки и готова предложить союзникам самые современные виды вооружений.

"Россия искренне дорожит исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Латинской Америки, Азии, Африки. Готова предложить союзникам и партнерам самые современные виды вооружений от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов", – сказал Путин.

По его словам, во всем мире эти виды вооружений ценятся среди военных профессионалов за надежность, качество и высокую эффективность.

"Практически все не раз применялись в реальных боевых действиях", – добавил он.

Совместные учения

Россия заинтересована в совместных учениях с другими странами и приглашает к участию в них.

"Приглашаем наших союзников и партнеров к участию в совместных командно-штабных и других видах учений", – сказал Путин, добавив, что Россия видит большие перспективы в подготовке иностранных военнослужащих.

По его словам, "тысячи военных профессионалов из разных стран мира гордятся тем, что военные вузы и академии нашей страны стали для них alma mater", – отметил президент.

О союзниках

Россия ценит своих союзников на разных континентах.

"Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнеров, единомышленников на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляются настоящий мужской характер и не прогибаются", – сказал Путин.

Он уточнил, что эти государства выбирают суверенный, самостоятельный путь развития, хотят коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учета интересов друг друга.

Благодарность оружейникам России

Владимир Путин поблагодарил российских оружейников за оснащение вооружением, которое используется в спецоперации.

"Хочу еще раз поблагодарить российских оружейников за оснащение армии и флота современными оружием, которое сегодня работает на победу, на технологическое и индустриальное развитие всей страны – всей России", – сказал президент.

Ранее радио Sputnik сообщило, что на форуме "Армия-2022" покажут новую ракету для борьбы с дронами.