Войти
РИА Новости

Путин: российские вооружения на десятилетия опережают зарубежные аналоги

637
0
0
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2022" и Армейских международных игр - 2022
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2022" и Армейских международных игр - 2022.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин выступил на церемонии открытия форума "Армия-2022"

МОСКВА, 15 августа/ Радио Sputnik. Президент России Владимир Путин на церемонии открытия форума "Армия-2022" в подмосковном парке "Патриот" отметил значение мероприятия для развития международного сотрудничества в военной сфере и перспективы российских вооружений.

"Хочу поблагодарить руководство Министерства обороны РФ, всех, кто участвовал в подготовке форума. Уверен, его проведение послужит дальнейшему развитию военного и военно-технического сотрудничества на благо наших стран и народов, будет содействовать укреплению международной безопасности и стабильности", – приводит слова главы государства РИА Новости.

Президент отметил, что год от года программа "Армии" становится все более разнообразной и насыщенной. Проведение же одновременно с форумом и Армейских международных игр (АрМИ-2022) российский лидер назвал прекрасной площадкой для демонстрации профессиональных навыков военных.

Он отметил, что в 2022 году в рамках форума порядка полутора тысяч отечественных организаций оборонно-промышленного комплекса представят более 28 тысяч современных образцов военного и двойного назначения.

"Возможности применения российского оружия и техники будут показаны здесь, в Подмосковье, на площадках Кубинки и Алабино, а также на полигонах всех воинских округов и северного флота", – добавил президент.

О перспективах российских вооружений

Многие образцы перспективных вооружений РФ на десятилетия опережают зарубежные аналоги и значительно превосходят их по характеристикам.

"Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, которые ориентированы на будущее и будут определять завтрашний день вооруженных сил. Речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах. Многие из них на годы, а может быть, и на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их", – сказал Путин.

Он добавил, что Россия готова развивать кооперационные связи для создания новых образцов вооружения и техники.

"Мы намерены активно развивать кооперационные связи для создания новых образцов вооружения и техники, работать вместе на справедливых равноправных условиях. Опыт такого успешного технологического сотрудничества, прежде всего в рамках ОДКБ и ШОС, у нашей страны богатый", – сказал Путин.

О связях с государствами Латинской Америки, Азии, Африки

Россия дорожит связями с государствами Латинской Америки, Азии и Африки и готова предложить союзникам самые современные виды вооружений.

"Россия искренне дорожит исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Латинской Америки, Азии, Африки. Готова предложить союзникам и партнерам самые современные виды вооружений от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов", – сказал Путин.

По его словам, во всем мире эти виды вооружений ценятся среди военных профессионалов за надежность, качество и высокую эффективность.

"Практически все не раз применялись в реальных боевых действиях", – добавил он.

Совместные учения

Россия заинтересована в совместных учениях с другими странами и приглашает к участию в них.

"Приглашаем наших союзников и партнеров к участию в совместных командно-штабных и других видах учений", – сказал Путин, добавив, что Россия видит большие перспективы в подготовке иностранных военнослужащих.

По его словам, "тысячи военных профессионалов из разных стран мира гордятся тем, что военные вузы и академии нашей страны стали для них alma mater", – отметил президент.

О союзниках

Россия ценит своих союзников на разных континентах.

"Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнеров, единомышленников на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляются настоящий мужской характер и не прогибаются", – сказал Путин.

Он уточнил, что эти государства выбирают суверенный, самостоятельный путь развития, хотят коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учета интересов друг друга.

Благодарность оружейникам России

Владимир Путин поблагодарил российских оружейников за оснащение вооружением, которое используется в спецоперации.

"Хочу еще раз поблагодарить российских оружейников за оснащение армии и флота современными оружием, которое сегодня работает на победу, на технологическое и индустриальное развитие всей страны – всей России", – сказал президент.

Ранее радио Sputnik сообщило, что на форуме "Армия-2022" покажут новую ракету для борьбы с дронами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
АРМИ-20XX
Военные учения
ШОС
Похожие новости
28.05.2020
Путин оценил работу военных врачей за рубежом
27.05.2020
Шойгу: пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в BС РФ был пройден в апреле
27.05.2020
Шойгу: Пандемия коронавируса не повлияла на боеспособность Вооруженных сил
25.12.2019
На расширенном заседании Коллегии Минобороны выступил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
15.12.2016
Выбор РИА Новости: главные события 2016 года в сфере обороны и безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.08 15:14
  • 30346
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.08 13:34
  • 9
«У Киева карт-бланш на любые преступления». Что говорили на Совбезе ООН об ударах по ЗАЭС
  • 16.08 13:18
  • 0
Турция, ОАЭ, и Мальдивы – доступны для бизнес-авиации и отпускников
  • 16.08 12:22
  • 1
Появились кадры с движением колонны бронеавтомобилей MaxxPro, поставленных для ВСУ
  • 16.08 12:14
  • 1
Начало лётных испытаний однодвигательного истребителя Су-75 Checkmate перенесено на 2024 год - Мантуров
  • 16.08 11:14
  • 3
Предприятия ОАК переходят на новый единый фирменный стиль
  • 16.08 09:38
  • 2
Модернизированный проект 22350М может стать базовым для серии фрегатов дальней морской зоны - глава ОСК
  • 16.08 05:19
  • 19
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 16.08 04:58
  • 1
Борисов предложил «проверить на прочность» ядерный щит России
  • 16.08 04:51
  • 1
РЭБ России – проблема украинских дронов
  • 16.08 04:44
  • 1
В носимом аварийном запасе космонавта может появиться огнестрельное оружие
  • 16.08 04:40
  • 1
"Рособоронэкспорт" заключил контракты на поставку вертолетов Ми-38
  • 16.08 04:38
  • 1
В России проработают замену французских двигателей на SSJ-100
  • 16.08 04:37
  • 1
Облик универсального десантного корабля проекта 23900
  • 16.08 04:35
  • 1
Западные санкции не скажутся на сроках создания нового стратегического бомбардировщика ПАК ДА, всё по графику - Мантуров