Путин: российские вооружения на десятилетия опережают зарубежные аналоги

Президент России Владимир Путин выступил на церемонии открытия форума "Армия-2022"
МОСКВА, 15 августа/ Радио Sputnik. Президент России Владимир Путин на церемонии открытия форума "Армия-2022" в подмосковном парке "Патриот" отметил значение мероприятия для развития международного сотрудничества в военной сфере и перспективы российских вооружений.
Президент отметил, что год от года программа "Армии" становится все более разнообразной и насыщенной. Проведение же одновременно с форумом и Армейских международных игр (АрМИ-2022) российский лидер назвал прекрасной площадкой для демонстрации профессиональных навыков военных.
Он отметил, что в 2022 году в рамках форума порядка полутора тысяч отечественных организаций оборонно-промышленного комплекса представят более 28 тысяч современных образцов военного и двойного назначения.
О перспективах российских вооружений
Многие образцы перспективных вооружений РФ на десятилетия опережают зарубежные аналоги и значительно превосходят их по характеристикам.
Он добавил, что Россия готова развивать кооперационные связи для создания новых образцов вооружения и техники.
О связях с государствами Латинской Америки, Азии, Африки
Россия дорожит связями с государствами Латинской Америки, Азии и Африки и готова предложить союзникам самые современные виды вооружений.
По его словам, во всем мире эти виды вооружений ценятся среди военных профессионалов за надежность, качество и высокую эффективность.
"Практически все не раз применялись в реальных боевых действиях", – добавил он.
Совместные учения
Россия заинтересована в совместных учениях с другими странами и приглашает к участию в них.
По его словам, "тысячи военных профессионалов из разных стран мира гордятся тем, что военные вузы и академии нашей страны стали для них alma mater", – отметил президент.
О союзниках
Россия ценит своих союзников на разных континентах.
Он уточнил, что эти государства выбирают суверенный, самостоятельный путь развития, хотят коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учета интересов друг друга.
Благодарность оружейникам России
Владимир Путин поблагодарил российских оружейников за оснащение вооружением, которое используется в спецоперации.
Ранее радио Sputnik сообщило, что на форуме "Армия-2022" покажут новую ракету для борьбы с дронами.