Новый дистанционно взрываемый выстрел для пушек калибра 30 мм покажут на "Армии-2022"

Выстрел предназначен для поражения живой силы, небронированной техники и средств воздушного нападения на дальностях до 4 000 м

КУБИНКА /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Новый дистанционно взрываемый выстрел с осколочно-фугасно-зажигательным снарядом для тридцатимиллиметровых пушек впервые будет представлен на форуме "Армия-2022". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех" в понедельник.

"На форуме будет представлен макет нового изделия - тридцатимиллиметрового выстрела ЗУОФ23 с осколочно-фугасно-зажигательным снарядом с управляемым дистанционно-контактным взрывателем (УДКВ) к автоматическим пушкам 2А42 и 2А72", - сообщили в пресс-службе.

Передачу информации о времени подрыва снаряда взрывателю после вылета снаряда из ствола обеспечивает комплекс дистанционного управления временем подрыва снарядов (КДУВПС), включающий лазерный программатор-излучатель. "Поэтому, в отличие от других способов программирования дистанционного взрывателя, не требуется доработка пушек", - подчеркнули в госкорпорации.

Выстрел предназначен для поражения живой силы, небронированной техники и средств воздушного нападения на дальностях до 4 000 м. Подчеркивается, что представленный выстрел многократно превосходит штатный ОФЗ выстрел с контактным взрывателем по эффективности.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа в выставочном центре "Патриот". Организатором мероприятия выступает Минобороны России.