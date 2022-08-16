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ТАСС

Новый дистанционно взрываемый выстрел для пушек калибра 30 мм покажут на "Армии-2022"

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БМП-1
БМП-1 с боевым модулем с 30 мм автоматической пушкой 2А72.
Источник изображения: www.armyrecognition.com

Выстрел предназначен для поражения живой силы, небронированной техники и средств воздушного нападения на дальностях до 4 000 м

КУБИНКА /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Новый дистанционно взрываемый выстрел с осколочно-фугасно-зажигательным снарядом для тридцатимиллиметровых пушек впервые будет представлен на форуме "Армия-2022". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех" в понедельник.

"На форуме будет представлен макет нового изделия - тридцатимиллиметрового выстрела ЗУОФ23 с осколочно-фугасно-зажигательным снарядом с управляемым дистанционно-контактным взрывателем (УДКВ) к автоматическим пушкам 2А42 и 2А72", - сообщили в пресс-службе.

Передачу информации о времени подрыва снаряда взрывателю после вылета снаряда из ствола обеспечивает комплекс дистанционного управления временем подрыва снарядов (КДУВПС), включающий лазерный программатор-излучатель. "Поэтому, в отличие от других способов программирования дистанционного взрывателя, не требуется доработка пушек", - подчеркнули в госкорпорации.

Выстрел предназначен для поражения живой силы, небронированной техники и средств воздушного нападения на дальностях до 4 000 м. Подчеркивается, что представленный выстрел многократно превосходит штатный ОФЗ выстрел с контактным взрывателем по эффективности.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа в выставочном центре "Патриот". Организатором мероприятия выступает Минобороны России. 

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Страны
Россия
Продукция
2А42
2А72
Компании
Минoбороны РФ
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