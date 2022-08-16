Международный военно-технический форум "Армия-2022" начал свою работу с пленарного заседания

ЦАМТО, 15 августа. В ходе официального открытия Международного военно-технического форума "Армия-2022" 15 августа состоялось пленарное заседание форума.

В заседании приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, первый заместитель министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов, руководители госкорпораций и компаний – Сергей Чемезов (Ростех), Юрий Борисов (Роскосмос), Алексей Лихачев (Росатом) и Александр Михеев (Рособоронэкспорт).

Открыл заседание заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

В своем обращении к участникам заседания он отметил, что в этом году традиционно разработчики и производители представят современные вооружения и технику, как успешно зарекомендовавшие себя в боевых условиях, так и образцов следующего поколения. В частности, в этом году на форуме представлена целая линейка перспективных роботизированных комплексов на основе искусственного интеллекта, а также беспилотных летательных аппаратов и средств борьбы с ними.

По словам Д.Мантурова в этом году в рамках деловой программы будут затронуты вопросы диверсификации производств предприятий ОПК: успешные примеры этой работы можно будет увидеть в павильонах и на открытых площадках: например, автономный энергетический комплекс на СПГ и новые концепты гражданских судов и перспективных морских комплексов на базе единой, унифицированной платформы.

Кроме того, среди основных направлений работы оборонных предприятий Д.Мантуров выделил активную работу над вектором технологической независимости: "на это нацелены проекты импортозамещения в отраслях специального машиностроения, авиации, судостроения, автомобильного транспорта и по ряду других направлений. Ключевая задача – повышать уровень разработок и ритмично наращивать темпы производства".

От лица Министерства обороны Российской Федерации поприветствовал участников Международного военно-технического форума "Армия-2022" первый заместитель министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов.

"Мы вместе прошли очень интересные насыщенные несколько лет. В 2015 году мы первый раз встретились в рамках этого масштабного мероприятия и тогда в нем приняли участие представители около 800 предприятий из разных стран мира", – напомнил он участникам пленарного заседания.

"Путь, который мы прошли, можно охарактеризовать цифрами. Сегодня 72 страны мира участвуют в проведении грандиозного масштабного события, которым является Международный форум "Армия-2022", – сказал первый замминистра обороны.

"Сегодня в два раза больше предприятий, чем было в 2015 году – около 1,5 тысяч – демонстрируют свои достижения и свои новые возможности. Учитывая те условия, которые сложились сегодня в мире, это свидетельствует о том, что мы правильно понимаем, куда нам надо двигаться. Нам надо двигаться в сторону улучшения взаимопонимания и улучшения взаимодействия", – подчеркнул Р.Цаликов.

"Мы ждем от форума новых открытий, новых изобретений, новой аппаратуры, новой техники, потому что для современных Вооруженных Сил России все это крайне важно и крайне востребовано! И мы надеемся, что наше совместное взаимодействие обогатит и гостей наших, и участников, и производителей, и покупателей", – сказал Р.Цаликов.

В конце своего выступления первый замминистра обороны пожелал участникам интересной и плодотворной работы и выразил уверенность в том, что цифры, которыми будет характеризоваться нынешний форум – количество заключенных контрактов, количество закупленной техники – окажутся не ниже, а выше предыдущих, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.