Появились кадры с движением колонны бронеавтомобилей MaxxPro, поставленных для ВСУ

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Страны НАТО стремятся заменить в своих войсках классические БТР бронеавтомобилями типа MRAP, которые имеют повышенную противоминную защиту. Во многом данное перевооружение стало ответом на боевые действия союзников по альянсу на Ближнем Востоке. В странах этого региона НАТО столкнулось главным образом с партизанскими войнами, при ведении которых основная тактика повстанцев сводилась к минированию путей движения техники неприятеля и подрывам в местах скопления сил альянса.

Как показала практика, бронеавтомобили НАТО уверенно себя чувствуют в каменистых пустынях Ближнего Востока, но их эксплуатация затруднительна в условиях размыва почвы. Несмотря на эту специфику, киевский режим активно вооружается техникой типа MRAP. В частности, ВСУ из арсеналов ВС США были переданы американские бронеавтомобили MaxxPro. На одном видео запечатлена переброска колонна техники, состоящей из 19 изделий данной модели.

При этом в сети уже фигурируют видеоматериалы, свидетельствующие об ограниченных эксплуатационных возможностях MaxxPro на украинском ландшафте. Одна из машин основательно застряла в грязи и не могла выбраться из неё без сторонней помощи. Вызывает сомнения у западных обозревателей и повышенная противоминная защита MRAP. Как отмечается, основные потери ВСУ в технике вызваны артиллерийским огнём, в связи с чем машины, предназначенные для боёв с партизанами, не смогут эффективно показать себя в сражениях с российскими войсками.

В колонне до двух десятков бронемашин MaxxPro американского производства, причём у части из них пустынный камуфляж, а у других бронемашин в той же колонне - зелёная «армейская» расцветка.