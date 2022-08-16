Глава ОСК: после ремонта авианосец "Адмирал Кузнецов" прослужит не менее 25 лет

Москва. 15 августа. ИНТЕРФАКС - Генеральный директор АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) Алексей Рахманов в интервью обозревателю "Интерфакса" Павлу Коряшкину рассказал о планах корпорации на военно-техническом форуме "Армия", ремонте единственного российского авианосца, подлодках пятого поколения и решении Минобороны остановиться на одном проекте фрегатов.

- Алексей Львович, что нового ОСК покажет на "Армии"? Какие у вас ожидания от форума?

- Форум "Армия" не просто выставка, это именно форум, место встречи, место обмена мнениями по самому широкому кругу вопросов. ОСК воспринимает "Армию" как площадку, на которой можно представить новые концепции и идеи. Они, надеюсь, будут поддержаны Военно-морским флотом, по ним пойдет системная работа, будет обеспечено их финансирование.

Традиционно мы показываем на форуме как наши инициативные разработки, так и то, что уже профинансировано в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР). Так, на "Армии-2022" мы покажем телеуправляемые аппараты. Тематикой подводных роботов мы занимаемся всё активнее. На одном из наших ведущих конструкторских бюро (КБ) – "Рубине" - в прошлом году создали опытное производство, которое теперь имеет возможность не только создавать прототипы и опытные образцы, но и испытывать их на площадке в Кронштадте.

Кроме этого, в нашей экспозиции будет много интересного по теме "диверсификация". Помимо проекта круизного судна PV300, которое уже эксплуатируется ("Мустай Карим", с 2020 года – ИФ), мы покажем проект быстроходного пассажирского судна на подводных крыльях HSC150В, строительство которых начато на рыбинском "Вымпеле".

- Сколько кораблей, судов и подлодок ОСК передаст военным в этом году?

- В этом году планируется передача флоту 11 кораблей - восьми новых и трёх после ремонта. Мы уже передали ВМФ России новый тральщик (передадим еще один после ремонта) и дизельную подлодку.

Недавно подняли флаг на известном вам корабле (8 июля ОСК передала ВМФ РФ атомную подлодку спецназначения "Белгород" - ИФ), еще две подлодки на "Севмаше" находятся на финальных стадиях испытаний (Тихоокеанский флот сообщал, что получит в этом году стратегическую атомную подлодку "Князь Олег" и многоцелевую "Новосибирск" - ИФ). Надеемся, что они тоже войдут в состав Военно-морского флота в этом году.

- У вас в кабинете камеры в режиме реального времени показывают несколько верфей. Вот док с ремонтируемым "Адмиралом Кузнецовым". Правда, что передача авианосца флоту перенесена на 2024 год?

- Доковый ремонт пойдет в рамках существующего графика. Всё это время на корабле работа не останавливалась, идёт активная подготовка к монтажу кабельных изделий, установке большого количества модернизированного оборудования. Мы должны отдать корабль военным в первом квартале 2024 года.

По итогам дефектации значительная часть оборудования потребовала замены либо ремонта в заводских условиях. Это объективные сложности, были и субъективные. Кроме этого, по кораблю приняты решения, которые я не могу комментировать, но отмечу, что после ремонта авианосец "Адмирал Кузнецов" прослужит не менее 25 лет.

- "Адмирал Кузнецов" получит новые котлы, новые полетные системы и системы связи, новое вооружение...

- Там много всего нового.

- В принципе ОСК готова строить такие крупные боевые корабли?

- Конечно. У нас вовсю идет модернизация "Северной верфи". Как только будет закончен монтаж эллинга, это будет самое высокое производственное здание в Петербурге - высота 75, ширина 125 и длина 250 метров. Этого более чем достаточно, чтобы построить фактически любое крупнотоннажное судно. И даже если будет принято решение строить новый авианосец, львиную долю работ можно выполнить на "Северной верфи".

- В мае 2021 года главком ВМФ РФ Николай Евменов сообщил, что Балтфлот получит новые дизельные подлодки. Всё-таки сейчас уже есть понимание, о каких подлодках идет речь – 636.3 или 677?

- Я не могу это комментировать. Скажу лишь, что у нас есть отработанные проекты – 677 и адаптированный 636, который мы научились строить на "Адмиралтейских верфях" крупными сериями.

Готовы к выполнению заказов Минобороны.

Кстати, радует, что одна из подлодок проекта 677 наконец закончит основную часть испытаний, и нам уже будет ясна периодичность строительства и сдачи таких изделий.

Вполне вероятно, что Военно-морской флот скажет, что бы он предпочел - 636.3 или 677, и для какого флота. Обе подлодки получились хорошие, и мы уверены в их эффективности.

- Сейчас ОСК выполняет контракт на серию дизельных подлодок проекта 636.3 для ТОФ. Всё-таки есть планы продолжить строительство этих подлодок?

- Эти подлодки были спроектированы еще в конце прошлого века. С учетом ряда модернизаций - а их достаточно много - мы получаем эффективное оружие, которое точно лучше, чем старые дизель-электрические подлодки, которые сейчас стоят на вооружении.

При ритмичном финансировании мы можем обещать строительство двух таких дизельных подлодок в год. А дальше - уже решение флота, какие именно нужны подлодки по типажу, для каких флотов и, соответственно, с какой скоростью должно идти строительство. Сейчас строим по одной такой лодке в год, но это не наша недоработка, а запланированный темп строительства в рамках существующего заказа.

- Проект подлодок 636.3 может быть модернизирован, чтобы нести больше крылатых ракет "Калибр"?

- У нас есть как минимум шесть версий, которые мы предлагаем для модернизации. И та, которая предлагает увеличение могущества по вооружению, тоже нами рассматривается.

- В прошлом декабре вы сказали, что ОСК сделает технический проект атомного эсминца "Лидер", что пожелания Минобороны понятны. На каком этапе техпроект?

- Я бы сейчас не стал привязываться к конкретному проекту. Одно могу сказать - Минобороны решило, что корабли класса "фрегат" дальней морской зоны должны базироваться на одном проекте. Сейчас идут отработки технического проекта. Как только он будет одобрен, мы озвучим, что это будет за проект, его квалификацию и так далее.

Логика и стратегия Минобороны по развитию Военно-морского флота нам понятна. Наша задача – проектировать и предлагать разного рода опционы. Задача заказчика – выбирать и делать ставку на те или иные проекты.

- Это значит, что от проекта атомного эсминца отказались?

- Нет, до момента принятия решения я бы не стал отвергать никакие варианты.

- По словам военных, хорошо себя показали фрегаты проекта 22350, в частности, "Адмирал Горшков".

- Да. Развитие этого проекта - один из вариантов.

"Адмирал Горшков" может стать, условно говоря, "донором" этой платформы кораблей дальней морской зоны с точки зрения оптимальности его размеров, мореходности без ограничений и его геометрических размеров, вероятности какой-то коррекции в случае, если там нужно будет разместить большее количество ударного и оборонительного вооружения.

- Вы сказали, что вероятно будет выбран один базовый проект фрегата. Есть ли планы оснастить его большим количеством ракет "Калибр"?

- Мы на это рассчитываем

- Значит ли это, что в качестве базового военные выберут модернизированный проект 22350М?

- Скорее всего, да. Но поскольку вопрос все-таки в компетенции министерства обороны, я здесь могу только предполагать.

- Министерство обороны сообщало об успешных испытаниях с фрегата "Адмирал Горшков" гиперзвуковой ракеты "Циркон". В День ВМФ президент России заявил, что поставка "Цирконов" в Вооруженные силы начнется в ближайшие месяцы. Когда может начаться серийное оснащение этими ракетами надводных кораблей?

- Идём в фарватере пожеланий заказчика.

То, что испытания прошли хорошо, вселяет уверенность, что наконец-то мы идем в правильной секвенции: сначала испытывается оружие, а потом под него адаптируется носитель.

Мы очень рады, что нашли общее понимание с министерством обороны. Как только они разместят заказ, на соответствующие корабли, на пусковые установки эти ракеты будут установлены. Так что здесь все идет по плану.

- Создание подводных лодок пятого поколения – стратегических и многоцелевых – не буксует?

- Всегда есть соблазн пожаловаться на то, что наши КБ работают медленно, а военные медленно принимают решения. Но подлодки пятого поколения – это на самом деле серьезный вызов. Из-за задач, которые перед нами поставил заказчик, ряд технических решений должен быть пересмотрен в корне.

Нарываться на долгострой мы не хотим. По большому счету, мы строим долго только в том случае, когда в качестве так называемых скрытых ОКРов на наши головные суда попадают неотработанные технические решения. Везде, где речь идет о создании нового оружия, а не серийных образцов, увеличение сроков вызвано необходимостью доработки или отработки либо систем вооружения, либо систем управления кораблем. Делая это на берегу, мы экономим огромное количество того времени, когда изделие выходит на боевое дежурство.

Мы свои выводы совместно с флотом сделали. На сегодняшний день идет отработка принципиальных технических решений, каждое из которых тянет за собой дополнительные испытания, создание дополнительных прототипов, их испытания. Как только эти работы будут закончены, мы уже сможем из комплекса технических решений собрать то, что будет называться подводной лодкой пятого поколения.

В целом работа идет по графику. Рассчитываю, что в ближайшее время сможем уже окончательно договориться с Министерством обороны о прагматичном конечном графике работы по подлодкам пятого поколения.

- Вы довольны тем, как "Севмаш" выполняет контракты по "Ясеням" и "Бореям"?

- В целом да. В прошлом году мы сдали три атомных подводных лодки.

Три атомных подводных лодки в год одним заводом не сдавались очень и очень давно, с 1991 года. Это говорит о том, что завод нарастил необходимые производственные мощности, смог справиться с подготовкой нужных кадров и сделал все, чтобы изделия были качественными и работали надежно.

Конечно, очень бы хотелось, чтобы в прошлом году мы сдали не три, а четыре атомных подлодки. Но были объективные причины, по которым нам пришлось проводить дополнительные серии испытаний.

- В 2020 году заместитель министра обороны Алексей Криворучко сказал, что мощности "Севмаша" в полном объёме загружены заказами до 2027 года. А что будет потом?

- "Ясень" и "Борей" уже прошли модернизацию, уже приняты на вооружение модернизированные подлодки проектов "Ясень-М" и "Борей-А". Если вас интересует, будет ли модернизация следующего порядка или уже сразу будем переходить на пятое поколение, то по этому вопросу мы определяемся с военными. Они решают, что будет более эффективным, в том числе по темпам перевооружения Военно-морского флота.

- Завершили переезд основного офиса ОСК в Петербург?

- Да, успешно завершили. Вот живем и работаем на два города, в поездах и самолетах. Безусловно, все те, кто непосредственно вовлечен в управление производством, в Петербурге. Конечно, им удобнее. Они очень близко к заводам, к принимаемым там техническим и тактическим решениям.

Стратегический офис все равно как был, так и остается в Москве. Просто потому, что и правительство, и министерство обороны, и Минпромторг, и все федеральные министерства, с которыми нам приходится работать, - они все находятся здесь.

- Вы говорили, что на перенос главного офиса в Санкт-Петербург уйдет около 1,5 млрд рублей. Уложились в эту сумму?

- Плюс-минус да. Безусловно, есть какие-то нюансы, связанные с корректировкой бюджета, потому что за период выполнения ремонта, проектных работ что-то дешевело, что-то дорожало, но в целом нам достаточно точно удалось спрогнозировать расходы на переезд. Внимательно следили как за бюджетом, так и за принципиальными техническими и проектными решениями, которые влияли на выполнение работ.

- Запад ужесточает санкции, насколько это ощутимо для ОСК?

- В части военного кораблестроения мы санкций практически не чувствуем. Небольшие "хвосты", которые у нас остались, закрыты или закрываются альтернативными каналами поставок. Работа наших партнеров и контрагентов заключается в том, чтобы зависимость от иностранных комплектующих убрать полностью.

По военному кораблестроению уровень необходимой локализации существенно превышает 95%. Оставшиеся менее 5% - электронная компонентная база, какие-то небольшие изделия. Если вдруг перекроют эти 5%, у нас есть компетенции, чтобы создать такого рода компоненты, узлы и агрегаты. Они относятся скорее к удобству нахождения на борту и никак не влияют на боевые свойства кораблей, которые мы строим. Но в конечном итоге нам комплектацию заказывает Военно-морской флот, и мы, как говорится, берём под козырек.

- Какое сейчас соотношение у ОСК военной и гражданской продукции?

- Последние восемь лет соотношение относительно стабильно, хотя и меняется в пользу гражданки. Примерно четыре пятых - военное кораблестроение. Все остальное – гражданка. Мы устойчиво движемся к увеличению доли гражданской продукции, прибавляя где-то по 1-2% в год.

В решении задачи роста доли гражданской продукции огромную роль играет программа строительства ледокольного флота для освоения Северного морского пути, программа строительства гражданских круизных пассажирских лайнеров и рыбопромысловых судов. Вообще на предприятиях ОСК сейчас есть изобилие всех видов гражданской продукции, ориентированной как на государственных заказчиков, так и на частных покупателей.

Мы готовы к более резкому увеличению доли гражданской продукции, прекрасно понимая, что в конечном итоге в производстве военной техники когда-нибудь наступит некое затишье. Но пока текущая геополитическая обстановка показывает, что такой передышки у нас не будет, гособоронзаказ останется, как минимум, на текущем уровне.