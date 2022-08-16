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РИА Новости

На "Армии-2022" представили умеющего стрелять робота-собаку

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На "Армии-2022" представили умеющего стрелять и транспортировать оружие робота-собаку

КУБИНКА (Московская область), 15 авг — РИА Новости. Российские конструкторы представили образец роботизированного комплекса М-81, способного вести прицельную стрельбу и транспортировать оружие, на форуме "Армия-2022".

Разработка, внешне напоминающая собаку, принадлежит российской инжиниринговой компании АО "Интеллект Машин", работающей в направлениях робототехники, вооружения и искусственного интеллекта.

Как рассказал РИА Новости представитель компании, в рамках гражданского применения робот может работать в зоне ЧС для разведки, прохода по завалам, а также доставки медикаментов. При этом он адаптирован и для боевых задач — ведения прицельного огня, целеуказания, патрулирования и охраны, транспортировки оружия и боеприпасов.

Линейка роботов имеет свой актуальный технологический облик — для выполнения поставленных перед изделием задач они были выполнены с применением бионики — принципов, структур и механик, характерных для животного мира. Именно поэтому они напоминают собак, особенно в динамике. Компания намерена наладить производство таких машин в России.

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Страны
Россия
Проекты
РТК
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