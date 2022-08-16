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РИА Новости

Путин: многие образцы российского оружия на годы опережают зарубежные

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Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2022"
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2022".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг — РИА Новости. Многие образцы российского вооружения на десятилетия опережают иностранные аналоги, заявил Владимир Путин на открытии форума "Армия-2022".

"Речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах. Многие из них на годы, а может быть и на десятилетия опережают зарубежные аналоги", — отметил глава государства.

По его словам, именно эти направления будут определять будущее вооруженных сил.

Путин добавил, что россияне гордятся своими армией и флотом, которые всегда надежно обеспечивали безопасность Родины. Он также отметил, что Москва ценит своих союзников и единомышленников на разных континентах, которые не идут на поводу у Запада.

"Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляются настоящий мужской характер и не прогибаются", — сказал он.

Президент подчеркнул, что эти государства сделали свой выбор в пользу суверенитета, и хотят коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учета интересов друг друга.

Путин также подчернкул, что Россия дорожит прочными и дружественными связями с государствами Латинской Америки, Азии и Африки и готова предложить союзникам и партнерам самые современные виды вооружений, продолжил Путин.

Он отметил, что российское оружие снискало признание профессионалов за надежность, качество и высокую эффективность, доказанную в реальных боевых действиях.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа в подмосковном центре "Патриот". Около полутора тысяч предприятий оборонно-промышленного комплекса представят новейшие образцы военной техники.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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