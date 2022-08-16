Ростех представляет боеприпасы нового поколения на форуме "Армия-2022"

ЦАМТО, 15 августа. Госкорпорация Ростех представляет боеприпасы нового поколения на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022". Одна из ключевых новинок – выстрел для малогабаритного реактивного огнемета в термобарическом снаряжении.

Малогабаритный реактивный огнемет в термобарическом снаряжении МРО-А предназначен для поражения живой силы, находящейся в зданиях жилой и промышленной застройки, в оборонительных сооружениях, а также в автомобильной и легкобронированной технике. При относительно малом калибре и весе 4,7 кг обладает высокоэффективными поражающими свойствами. Реактивный огнемет МРО-А принят на вооружение российской армией.

Также на форуме представлен макет нового изделия – 30-мм выстрела ЗУОФ23 с осколочно-фугасно-зажигательным снарядом с управляемым дистанционно-контактным взрывателем (УДКВ) к автоматическим пушкам 2А42 и 2А72.

Комплекс дистанционного управления временем подрыва снарядов (КДУВПС), помимо выстрела, включает лазерный программатор-излучатель, который обеспечивает передачу информации о времени подрыва снаряда в УДКВ после вылета снаряда из ствола. Поэтому, в отличие от других способов программирования дистанционного взрывателя, не требуется доработка пушек. Выстрел предназначен для поражения живой силы, небронированной техники и средств воздушного нападения на дальностях до 4000 м.

Выстрел ЗУОФ23 многократно превосходит штатный ОФЗ выстрел с контактным взрывателем по эффективности. Изделие является качественным шагом в развитии боеприпасов малого калибра за счет перехода к управляемому дистанционному подрыву.

Кроме того, в объединенной экспозиции Ростеха представлены макеты боеприпасов к различным реактивным системам залпового огня, а также модели транспортно-заряжающих и боевых машин РСЗО. Среди них новейшие разработки – тяжелая огнеметная система (ТОС-2) и инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ).

Тяжелая огнеметная система ТОС-2, в отличие от предшественников ТОС-1 и ТОС-1А, имеет колесное шасси. При этом загрузка снарядов в пусковую установку происходит при помощи крана-манипулятора, расположенного на боевой машине, что позволило отказаться от транспортно-заряжающей машины.

Инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) позволяет максимально повысить боевые возможности подразделений по решению задач оперативного минирования. Боеприпасы, снаряженные минами различных типов (противотанковые и противопехотные), оснащены функцией самоликвидации и полностью отвечают требованиям Протокола II Женевской конвенции.

В экспозиции также представлен новейший управляемый реактивный снаряд к РСЗО "Торнадо-С". Он оснащен спутниковой навигационной системой и за счет блока управления, созданного на основе бесплатформенной инерциальной навигационной системы, может получать индивидуальные полетные задания для каждого снаряда. Дальность стрельбы управляемых реактивных снарядов составляет более ста километров. Точность стрельбы снарядов "Торнадо-С" в 15-20 раз выше, чем у снарядов РСЗО "Смерч".

Кроме того, в рамках форума представлена целая линейка новых реактивных снарядов к РСЗО "Торнадо-Г".

Также в павильоне Ростеха демонстрируется широкая номенклатура боеприпасов для танковой, полевой и морской артиллерии от 57- до 152-мм, стоящих на вооружении артиллерийских подразделений Вооруженных сил и Военно- морского флота РФ.

Особое внимание уже традиционно уделяется двум новым танковым выстрелам с бронебойными подкалиберными снарядами. Это 125-мм выстрел 3ВБМ23 ("Свинец-2") с бронебойным подкалиберным снарядом 3БМ60 к танковой пушке 2А46М и 125-мм выстрел с бронебойным подкалиберным снарядом повышенного могущества ("Манго-М") к танковой пушке 2А46М (экспериментальный образец).

Их ключевая особенность в сравнении со штатным выстрелом 3ВБМ17 – повышенная бронепробиваемость на уровне более 20%. Это позволяет поражать практически весь спектр бронетанковой техники противника с дистанции более 2 км.

В числе экспонатов, заслуживающих внимания – реактивная противотанковая граната РПГ-30 с гранатометом одноразового применения, которая является единственной системой ручного противотанкового оружия, способной преодолевать любые известные комплексы активной защиты бронетехники.

Из представленных образцов авиационных бомбовых средств поражения также особого внимания заслуживает унифицированная планирующая бомбовая кассета ПБК-500У СПБЭ-К, предназначенная для круглосуточного всепогодного применения без захода самолета в зону действия огневых средств объектовых ПВО и доставки к цели с высокой точностью самоприцеливающихся боевых элементов. Обеспечивает поражение бронетанковой техники, наземных РЛС, пунктов управления и энергетических установок зенитных ракетных комплексов с тепловым и радиолокационным контрастом относительно подстилающей поверхности в условиях воздействия естественных и искусственных помех.

Также в рамках форума Ростех демонстрирует неуправляемую авиационную ракету С-13Б повышенной эффективности. Изделие предназначено для поражения как легкоуязвимой техники, так и военной техники в железобетонных укрытиях.

Среди ключевых экспонатов – противолодочная корректируемая авиационная бомба "Загон-2Э". Изделие предназначено для обнаружения и поражения подводных лодок, находящихся в надводном, подперископными и подводными положениями. У данного образца увеличена эффективность поражения в два-три раза по сравнению со штатным боеприпасом. Аналогов не имеет.

Кроме того, в объединенной экспозиции Ростеха представлен патрон-ловушка Л376-2 "Ягель", позволяющий эффективно защищать авиацию от "умных" ракет. Изделия применяются на высотах до 20 тыс. м и на скорости до 1500 км/ч. Они предназначены для борьбы с авиационными средствами поражения, оснащенными оптической системой наведения и с кинематической селекцией цели.

Помимо этого, в рамках "Армии-2022" предприятия Госкорпорации демонстрируют широкую номенклатуру изделий нелетального действия, применяемых подразделениями спецназначения в ходе антитеррористических мероприятий и операций по поддержанию общественного порядка. В экспозиции также представлена линейка гранат нелетального действия, комплекс самообороны "Оса" и другие пиротехнические изделия для постановки помех и маскировки техники.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".