Глава ОАК оценил работу Су-57 в ходе спецоперации

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на "Армии-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

Глава ОАК Слюсарь: истребитель Су-57 показывает себя с наилучшей стороны в спецоперации

КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Истребитель Су-57 применяется в ходе специальной военной операции на Украине и показывает себя с наилучшей стороны, сообщил журналистам в кулуарах форума "Армия-2022" глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Самолёт (Су-57 - ред.) принимает участие в специальной военной операции, показывает себя с наилучшей стороны. Слышал отзывы ВКС, министерства обороны, получаем обратную связь и гордимся тем, что самолёт сейчас уже находится на этапе серийного выпуска", - сказал Слюсарь.

Россия применила в ходе спецоперации на Украине звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть, в рамках задачи по уничтожению объектов ПВО, рассказывал в июне РИА Новости информированный источник.

Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.