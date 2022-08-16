Войти
РИА Новости

Глава ОАК оценил работу Су-57 в ходе спецоперации

744
0
+2
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на "Армии-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на "Армии-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

Глава ОАК Слюсарь: истребитель Су-57 показывает себя с наилучшей стороны в спецоперации

КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Истребитель Су-57 применяется в ходе специальной военной операции на Украине и показывает себя с наилучшей стороны, сообщил журналистам в кулуарах форума "Армия-2022" глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Самолёт (Су-57 - ред.) принимает участие в специальной военной операции, показывает себя с наилучшей стороны. Слышал отзывы ВКС, министерства обороны, получаем обратную связь и гордимся тем, что самолёт сейчас уже находится на этапе серийного выпуска", - сказал Слюсарь.

Россия применила в ходе спецоперации на Украине звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть, в рамках задачи по уничтожению объектов ПВО, рассказывал в июне РИА Новости информированный источник.

Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
ПАК ФА
Компании
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
20.07.2017
"Мы не конкурируем внутри страны, мы соревнуемся на глобальном поле"
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
13.03.2017
Су-34 сможет "спрятать" от радаров противника целую эскадрилью
19.06.2015
"Сухой" в Париже
30.01.2015
Пересадка в воздухе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.08 15:14
  • 30346
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.08 13:34
  • 9
«У Киева карт-бланш на любые преступления». Что говорили на Совбезе ООН об ударах по ЗАЭС
  • 16.08 13:18
  • 0
Турция, ОАЭ, и Мальдивы – доступны для бизнес-авиации и отпускников
  • 16.08 12:22
  • 1
Появились кадры с движением колонны бронеавтомобилей MaxxPro, поставленных для ВСУ
  • 16.08 12:14
  • 1
Начало лётных испытаний однодвигательного истребителя Су-75 Checkmate перенесено на 2024 год - Мантуров
  • 16.08 11:14
  • 3
Предприятия ОАК переходят на новый единый фирменный стиль
  • 16.08 09:38
  • 2
Модернизированный проект 22350М может стать базовым для серии фрегатов дальней морской зоны - глава ОСК
  • 16.08 05:19
  • 19
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 16.08 04:58
  • 1
Борисов предложил «проверить на прочность» ядерный щит России
  • 16.08 04:51
  • 1
РЭБ России – проблема украинских дронов
  • 16.08 04:44
  • 1
В носимом аварийном запасе космонавта может появиться огнестрельное оружие
  • 16.08 04:40
  • 1
"Рособоронэкспорт" заключил контракты на поставку вертолетов Ми-38
  • 16.08 04:38
  • 1
В России проработают замену французских двигателей на SSJ-100
  • 16.08 04:37
  • 1
Облик универсального десантного корабля проекта 23900
  • 16.08 04:35
  • 1
Западные санкции не скажутся на сроках создания нового стратегического бомбардировщика ПАК ДА, всё по графику - Мантуров