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РИА Новости

Россия отозвала у Болгарии и Чехии лицензии за ремонт украинских вертолетов

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Вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины
Вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

ФСВТС отозвала у Болгарии и Чехии лицензии из-за незаконного ремонта украинских вертолетов

КУБИНКА (Московская область), 15 авг — РИА Новости. Россия отозвала у предприятий Чехии и Болгарии лицензии на ремонт вертолетов из-за их сотрудничества с Украиной, заявил РИА Новости в ходе форума "Армия-2022" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

Он пояснил, что Москва направила всем государствам, заявившим о передаче киевскому режиму российской продукции военного назначения, официальные ноты о недопустимости подобных действий.

"У ряда предприятий, расположенных в Болгарии и Чехии, отозваны лицензии на право ремонта вертолетов типа "Ми", — сказал Шугаев.

Кроме того, по его словам, Россия приостановила поставки запчастей и комплектующих для авиационной и другой техники российского и советского производства, находящейся в недружественных странах.

Глава ФСВТС рассказал также, что служба сталкивается со случаями невыполнения разными странами обязательств, связанных с незаконными реэкспортом российского и советского вооружения на Украину.

"Вопиющим примером является незаконная передача США Украине, вопреки всем нормам международного права в области контроля за обычными вооружениями, ранее поставленных Афганистану вертолетов российского производства", — сказал он.

Шугаев отметил, что у ФСВТС есть механизм противодействия таким незаконным поставкам и она активно им пользуется.

"Однако надо понимать, что не на все советские вооружения и технику мы можем вводить ограничения по реэкспорту", — добавил глава ФСВТС.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.

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ФСВТС РФ
Персоны
Путин Владимир
Шугаев Дмитрий
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