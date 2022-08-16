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РИА Новости

На "Армии-2022" представили учебный комплекс на базе катера

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У Конгрессно-выставочного центра "Патриот" перед открытием Международного военно-технического форума "Армия-2022" и армейских международных игр "АрМИ-2022"
У Конгрессно-выставочного центра "Патриот" перед открытием Международного военно-технического форума "Армия-2022" и армейских международных игр "АрМИ-2022".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

На "Армии-2022 " представили учебный тренажер на базе безэкипажного катера

КУБИНКА (Московская область), 15 авг – РИА Новости. Тренажер на базе безэкипажного катера, интеллектуальная система подготовки артиллеристов и другие новейшие разработки российских военных вузов представлены на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022", стартовавшем в понедельник в подмосковной Кубинке.

В частности, открывшему стенд "Военное образование: цифровая среда и интеллектуальные технологии" статс-секретарю - заместителю министра обороны РФ Николаю Панкову показали учебно-тренажерный комплекс на базе безэкипажного катера "Макаровец", где внедрены "ключевые технологии автономной морской робототехнической системы со сменными полезными нагрузками".

Безэкипажный катер разработан преподавателями и курсантами Тихоокеанского высшего военно-морского училища и не имеет аналогов в РФ. Он предназначен для повышения качества образовательного процесса курсантов путем отработки практических навыков операторов в эксплуатации и применении катера, управлении беспилотным летательным аппаратом при разведке, а также применении телеуправляемого подводного робота при обследовании минноопасных районов.

Панкову доложили, что дальнейшее развитие катера предусматривает внедрение технологий технического зрения с функцией распознавания препятствий на воде, разработку дополнительных полезных нагрузок для применения гидролокатора бокового обзора, мобильных гидроакустических систем, и средств радиоэлектронной борьбы.

На объединенном стенде российских военных вузов представлена также экспозиция Михайловской военной артиллерийской академии под названием "Интеллектуальная система подготовки артиллеристов". В ее основе - технологии применения QR-гиперссылок. Система предназначена для изучения материальной части 152 миллиметровой самоходной гаубицы 2С19М2.

На изучаемые элементы наносятся QR-маркеры. Обучающийся с помощью индивидуального устройства считывает коды и получает соответствующую информацию. Она может представлять собой страницы электронного учебника, фрагменты презентации, обучающие фото- и видеоматериалы.

Разработанный совместно с фирмой "Геонавигатор" программно-аппаратный комплекс "Поводырь" позволяет изучить вооружение и военную технику путем "визуального и тактильного восприятия элементов".

Такое сочетание существенно повышает эффективность отработки практических навыков, полагают разработчики. Технология дополненной реальности позволяет выполнять действия с объектом в соответствии с отображаемой справочной текстовой и видеоинформацией.

Эти и другие разработки академии, доложили Панкову, позволяют обучающимся проходить путь от общих знаний до конкретных навыков выполнения огневых задач. Время приобретения компетенций сокращается в 1,5-2 раза, осуществляется многоуровневая качественная подготовка широкого спектра специалистов ракетных войск и артиллерии.

Научно-педагогический коллектив Рязанского десантного училища совместно со специальным техническим центром "Радар" представляет на форуме аппаратно-программный комплекс для тактической и огневой подготовки "Хамелеон-БпЛА".

Он предназначен для обучения и тренировок подразделений ВДВ и групп специального назначения тактико-специальным действиям с элементами непосредственного огневого контакта с противником, применяющим малогабаритные беспилотники в создаваемом виртуальном пространстве.

Комплекс позволяет обучать военнослужащих наблюдению, разведки местности и ведению огня с использованием штатного оружия по малогабаритным воздушным целям, отработки вопросов в управлении огнём своих подразделений и приданных огневых средств.

Свои инновационные разработки представляют на форуме Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков, Казанское высшее танковое училище и другие военные вузы.

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