Войти
РИА Новости

Путин поблагодарил российских оружейников за оснащение армии

603
0
0
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2022"
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2022".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Путин поблагодарил оружейников за оснащение вооружением, которое применяют в спецоперации

b]КУБИНКА (Московская область), 15 авг – РИА Новости.[/b] Президент России Владимир Путин поблагодарил российских оружейников за оснащение вооружением, которое используется в спецоперации.

"Хочу еще раз поблагодарить российских оружейников за оснащение армии и флота современными оружием, которое сегодня работает на победу, на технологическое и индустриальное развитие всей страны – всей России", - сказал Путин в ходе форума "Армия 2022".

Он отметил, что в 2022 году в рамках форума порядка полутора тысяч отечественных организаций ОПК представят более 28 тысяч современных образцов военного и двойного назначения.

"Возможности применения российского оружия и техники будут показаны здесь, в Подмосковье, на площадках Кубинки и Алабино, а также на полигонах всех воинских округов и северного флота", - добавил президент.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
08.06.2021
Президент России Владимир Путин провел встречу с директором ФСВТС Дмитрием Шугаевым
22.01.2021
КнААЗ в этом году выпустит пять истребителей Су-57
28.08.2020
Заложенные в Керчи два УДК будут "резко" отличаться по своим характеристикам от французских "Мистралей"
29.11.2019
Почему новейшие дизели не дошли до ВМФ России
03.08.2018
Россия хочет подписать с Индией соглашение, подобное действующему между США и Индией
12.09.2016
Тучные годы для оборонки заканчиваются
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.08 15:14
  • 30346
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.08 13:34
  • 9
«У Киева карт-бланш на любые преступления». Что говорили на Совбезе ООН об ударах по ЗАЭС
  • 16.08 13:18
  • 0
Турция, ОАЭ, и Мальдивы – доступны для бизнес-авиации и отпускников
  • 16.08 12:22
  • 1
Появились кадры с движением колонны бронеавтомобилей MaxxPro, поставленных для ВСУ
  • 16.08 12:14
  • 1
Начало лётных испытаний однодвигательного истребителя Су-75 Checkmate перенесено на 2024 год - Мантуров
  • 16.08 11:14
  • 3
Предприятия ОАК переходят на новый единый фирменный стиль
  • 16.08 09:38
  • 2
Модернизированный проект 22350М может стать базовым для серии фрегатов дальней морской зоны - глава ОСК
  • 16.08 05:19
  • 19
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 16.08 04:58
  • 1
Борисов предложил «проверить на прочность» ядерный щит России
  • 16.08 04:51
  • 1
РЭБ России – проблема украинских дронов
  • 16.08 04:44
  • 1
В носимом аварийном запасе космонавта может появиться огнестрельное оружие
  • 16.08 04:40
  • 1
"Рособоронэкспорт" заключил контракты на поставку вертолетов Ми-38
  • 16.08 04:38
  • 1
В России проработают замену французских двигателей на SSJ-100
  • 16.08 04:37
  • 1
Облик универсального десантного корабля проекта 23900
  • 16.08 04:35
  • 1
Западные санкции не скажутся на сроках создания нового стратегического бомбардировщика ПАК ДА, всё по графику - Мантуров