Путин поблагодарил российских оружейников за оснащение армии

Путин поблагодарил оружейников за оснащение вооружением, которое применяют в спецоперации

b]КУБИНКА (Московская область), 15 авг – РИА Новости.[/b] Президент России Владимир Путин поблагодарил российских оружейников за оснащение вооружением, которое используется в спецоперации.

"Хочу еще раз поблагодарить российских оружейников за оснащение армии и флота современными оружием, которое сегодня работает на победу, на технологическое и индустриальное развитие всей страны – всей России", - сказал Путин в ходе форума "Армия 2022".

Он отметил, что в 2022 году в рамках форума порядка полутора тысяч отечественных организаций ОПК представят более 28 тысяч современных образцов военного и двойного назначения.

"Возможности применения российского оружия и техники будут показаны здесь, в Подмосковье, на площадках Кубинки и Алабино, а также на полигонах всех воинских округов и северного флота", - добавил президент.