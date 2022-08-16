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ЦАМТО

ВВС Греции намерены модернизировать истребители F-16 Блок.50

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Истребитель F-16
Истребитель F-16 ВВС Греции.
Источник изображения: www.xplanefreeware.net

ЦАМТО, 15 августа. По информации греческого ресурса Ekathimerini.com, в ближайшие дни Генеральный штаб ВВС Греции направит в США письмо с запросом о поставке оборудования и услуг для модернизации 38 истребителей F-16 Блок.50.

Целью данного проекта является решение еще одного проблемного вопроса в рамках усилий по модернизации греческих ВВС для превращения их в одни из самых мощных в регионе.

Как предполагается, модернизация 38 F-16 будет проходить на авиабазе "Неа Анхиалос". Кроме того, в настоящее время компания Hellenic Aerospace Industry (HAI) на предприятии в Танагре (Греция) выполняет модернизацию 84 истребителей F-16C/D ВВС Греции до новейшего стандарта F-16V "Вайпер". Два F-16V уже готовы. Сроки их поставки обсуждаются между ВВС Греции и США для начала обучения пилотов в Греции.

Командование ВВС разработало долгосрочный план, в рамках которого планируется существенно усилить боевые возможности ВВС. В частности, имеются намерения продолжить использование более старых F-16 "Блок.30". Командование не намерено передавать их нуждающимся иностранным государствам. Вместо этого рассматриваются возможности поддержания их высокой готовности для выполнения задач в районе Эгейского моря. Часть из них будет модифицирована в учебно-боевые самолеты для подготовки пилотов более новых модификаций истребителей F-16.

Как сообщал ЦАМТО, в настоящее время в Греции используются различные версии F-16, включая "Блок.30", "Блок.50", "Блок.52" и "Блок.52+".

Первоначально ВВС Греция планировали модернизировать 123 истребителя F-16, в том числе 38 самолетов версии Блок.50. Стоимость данного проекта в 2017 году оценивалась в 1,966 млрд. евро. Предположительно, от него отказались ввиду высокой цены.

В апреле 2018 года правительство Греции одобрило соглашение с США о проведении модернизации до версии F-16V "Вайпер" 85 из 154 имеющихся F-16. Реализуемая на мощностях HAI программа позволит расширить боевые возможности и продлить до 2048 года срок эксплуатации 54 F-16C/D "Блок.52+", закупленных в рамках программы Peace Xenia III, и 30 F-16C/D "Блок.52+ Advanced", приобретенных по программе Peace Xenia IV. Как планируется, все истребители будут модернизированы к 2028 году.

Теперь очередь дошла до F-16C/D "Блок.50". Кроме того, ВВС Греции намерены приобрести около 20 истребителей F-35 "Лайтнинг-2" в США и продолжают получать самолеты "Рафаль" в рамках контракта, подписанного с французской компанией Dassault Aviation.

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Страны
Греция
США
Продукция
F-16
F-35
Rafale
Компании
Dassault
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