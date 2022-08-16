Парламент Украины проголосовал за увеличение военного бюджета на $7,3 млрд

Депутат украинского парламента Ярослав Железняк сообщил, что общие расходы бюджета Украины на безопасность и оборону в 2022 году теперь составляют $32,55 млрд

КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Верховная рада проголосовала за увеличение военных расходов Украины на $7,3 млрд за счет эмиссии денег. Об этом сообщил в понедельник депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

"Рада одобрила законопроект номер 7 644 о выделении в бюджете дополнительных расходов [в размере] 270 млрд [гривен] ($7,32 млрд - прим. ТАСС) за счет увеличения внутренних заимствований", - написал Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. "К сожалению, это будет и печатание денег", - добавил депутат украинского парламента.

Он сообщил, что общие расходы бюджета Украины на безопасность и оборону в 2022 году теперь составляют 1,2 триллиона гривен ($32,55 млрд). В поддержку законопроекта об увеличении военных расходов проголосовали 287 депутатов украинского парламента при необходимом минимуме в 226 голосов.

Из дополнительных средств 241 млрд гривен ($6,54 млрд) направят Министерству обороны Украины, МВД - 23 млрд гривен ($0,62 млрд), Главному управлению разведки Минобороны - 2,2 млрд ($59,68 млн), Службе безопасности Украины - 2,5 млрд ($59 млн), Управлению государственной охраны - 197 млн ($5,34 млн), Службе внешней разведки Украины - 139 млн гривен ($3,77 млн).

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что правительство пересмотрит приоритеты госбюджета на 2023 год, он станет жестким и приспособленным к условиям конфликта, а сфер, которые не будут затронуты, не останется.

По оценке издания The Wall Street Journal, дефицит бюджета Украины из-за военных расходов составляет около $5 млрд в месяц, из-за этого страна испытывает сложности с выполнением социальных обязательств.

В частности, связанные с конфликтом траты составляют около 60% бюджета, при этом налоговые сборы покрывают только 40% государственных расходов. ВВП Украины по итогам года, согласно предварительным оценкам, снизится на 30%. Киев рассчитывает "закрыть" образовавшуюся недостачу за счет внешней помощи.