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Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» на форуме «Армия-2022»

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В период с 15 по 21 августа 2022 года АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ, член "СоюзМаш России") принимает участие в восьмом Международном военно-техническом форуме "Армия-2022", который проходит в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" (г. Кубинка, Московская область). Делегацию Корпорации возглавляет генеральный директор Борис Обносов, сообщает пресс-служба КТРВ.

Павильон АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022" (с) bmpd

В ходе проведения форума будет работать демонстрационный центр Корпорации, где представлены образцы продукции военного назначения, разработанные головным предприятием КТРВ, ГосМКБ "Радуга", ГосМКБ "Вымпел", ГНПП "Регион", ВПК "НПО машиностроения", Концерном "МПО - Гидроприбор", Концерном "Гранит-Электрон".

(c) bmpd

Многофункциональная малозаметная высокоточная авиационная крылатая ракета нового поколения Х-69 (с) bmpd

В исторической части экспозиции размещены тактические крылатые ракеты и ракетные системы, созданные в разные годы на предприятиях, ныне входящих в состав Корпорации, а также уникальные образцы морского подводного оружия.

В отдельной зоне демонстрационного центра представлен широкий спектр продукции гражданского и двойного назначения. Это изделия для космической отрасли, авиации, судоходства, железнодорожного и автотранспорта, медицины, топливно-энергетической, нефтегазовой, металлургической и химической промышленности, служб ЖКХ. На стендах можно, в частности, увидеть космический аппарат "Кондор-Э", различные модификации радиовысотомеров и бортового оборудования, устройства и детали для авиадвигателя ПД-14 и самолёта МС-21, аппаратуру и установки для судов и судоходства, медицинские изделия, приборы и стенды, образцы высокопрочного инструмента, аккумуляторов и композиционных материалов, литейную продукцию 9-го класса точности.

(c) bmpd

(c) bmpd

(c) bmpd

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" также представляет многофункциональную электроплатформу HARD-E. "Это высокоавтоматизированная и энергоэффективная основа для малогабаритной техники, применяющейся в строительной, дорожной, коммунальной сферах, а также для выполнения транспортно-логистических работ на складах и на открытых площадках", сообщается в пресс-релизе.

Многофункциональная электроплатформа HARD-E (с) bmpd

Платформа HARD-E разработана Гос МКБ "Вымпел" на основе отечественных комплектующих и может оснащаться различным оборудованием для погрузочных, дорожных или строительных работ. Для этого в комплекте имеются погрузочный блок, контейнерное оборудование, промышленный перфоратор. Есть также специальные блоки для уборки улиц и территорий предприятий от пыли, листвы, мелкого мусора.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПД-14
Компании
Гранит-Электрон
Корпорация ТРВ
НПО машиностроения
Персоны
Обносов Борис
Проекты
МС-21
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