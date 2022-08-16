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РИА Новости

В форуме "Армия-2022" участвуют около 1,5 тысячи оборонных компаний

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Площадка проведения Международного военно-технического форума "Армия-2022"
Площадка проведения Международного военно-технического форума "Армия-2022".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

Замминистра обороны Цаликов: в форуме "Армия-2022" участвуют 1,5 тысячи оборонных компаний

КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. На форуме "Армия-2022" представлено около 1500 оборонных предприятий, сообщил первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов на пленарном заседании.

"Путь, который мы прошли, можно охарактеризовать цифрами: сегодня 72 страны-участницы этого масштабного события. Сегодня в два раза больше предприятий, чем было 2015 году, - около 1500 - демонстрируют свои достижения, демонстрируют новые возможности", - сказал Цаликов.

Он отметил, что Минобороны ждёт от предприятий оборонно-промышленного комплекса новых открытий, новых изобретений, новой аппаратуры, новой техники. "Для современных Вооружённых сил России все это крайне важно, крайне востребовано", - добавил Цаликов.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа в подмосковном парке "Патриот".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Цаликов Руслан
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