Россия и Венесуэла будут развивать сотрудничество в сфере военного образования

Представители оборонных ведомств стран провели переговоры в ходе форума "Армия-2022"

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 15 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с замминистра обороны Боливарианской Республики Венесуэла по вопросам военного образования генерал-полковником Рикардо Никодемо Рамосом в ходе проведения международного военно-технического форума "Армия-2022". Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

"В это непростое время мы высоко оцениваем поистине союзнические отношения наших стран, сотрудничество, с позиции которого мы вместе по основным ключевым вопросам глобальной динамики", - отметил Фомин.

Он поблагодарил делегацию Венесуэлы за участие в форуме и Армейских международных играх, назвав "Армию-2022" отличной возможностью познакомиться с образцами вооружения и военной техники.

Рикардо Никодемо Рамос поблагодарил российскую сторону за приглашение. "Наши отношения с Российской Федерацией становятся более сильными. Мы высоко оцениваем возможность находиться здесь и укреплять наши отношения не только в военно-техническом вопросе, но и в образовательных аспектах", - сказал представитель Венесуэлы.

Как отметили в Минобороны РФ, в ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов российско-венесуэльского военного сотрудничества, в том числе в сфере военного образования, были намечены дальнейшие шаги по их развитию, а сами переговоры прошли в дружественной обстановке и подтвердили взаимный настрой на дальнейшее наращивание всестороннего сотрудничества по линии оборонных ведомств.