Замглавы Минобороны встретился с коллегой из Венесуэлы

Замглавы Минобороны обсудил вопросы военного образования с коллегой из Венесуэлы

ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с заместителем министра обороны Боливарианской Республики Венесуэла по вопросам военного образования генерал-полковником Рикардо Никодемо Рамосом в ходе проведения Международного военно-технического форума "Армия-2022", сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

"В это непростое время мы высоко оцениваем поистине союзнические отношения наших стран. Сотрудничество, с позиции которого мы вместе по основным ключевым вопросам глобальной динамики", - сказал Фомин.

Он также поблагодарил делегацию Венесуэлы за участие в форуме и Армейских международных играх, и отметил, что Международный военно-технический форум - это отличная возможность познакомиться с образцами вооружения и военной техники.

В свою очередь Рикардо Никодемо Рамос поблагодарил российскую сторону за приглашение.

"Наши отношения с Российской Федерацией становятся более сильными. Мы высоко оцениваем возможность находиться здесь и укреплять наши отношения не только в военно-техническом вопросе, но и в образовательных аспектах", - сказал представитель Венесуэлы.

Как отметили в Минобороны РФ, в ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов российско-венесуэльского военного сотрудничества, в том числе в сфере военного образования, также были намечены дальнейшие шаги по их развитию. Переговоры прошли в дружественной обстановке и подтвердили взаимный настрой на дальнейшее наращивание всестороннего сотрудничества по линии оборонных ведомств.