Предприятия ОАК переходят на новый единый фирменный стиль

ЦАМТО, 15 августа. Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех) переходит на использование нового единого фирменного стиля для всех своих предприятий и организаций.

Сохранив исторические названия, организации Объединенной авиастроительной корпорации получат унифицированные логотипы, в основе которых – новый логотип головной компании ОАК. Такой подход позволит выстроить единое эффективное позиционирование корпорации на внутреннем и внешнем рынках, будет способствовать повышению узнаваемости ключевых авиационных программ и проектов у партнеров и заказчиков. Знаменитые на весь мир конструкторские и продуктовые бренды – Сухой, МиГ, Ильюшин, Яковлев, Туполев, Бериев, Мясищев – сохраняются и будут развиваться в рамках единой платформы фирменного стиля ОАК.

"ОАК – это 92 тыс. профессионалов, инженеров, конструкторов, технологов, специалистов, рабочих. Наши уникальные сотрудники – это наш ключевой актив, которым мы больше всего дорожим. Мы гордимся тем, что среди нас есть ильюшинцы, туполевцы, суховцы, миговцы, яковлевцы, бериевцы, мясищевцы. Сегодня мы должны почувствовать себя единой командой, которая решает общие задачи. Мы всегда работали в условиях жесткой конкуренции. Сегодня перед нами стоят новые вызовы, они требуют от нас полной отдачи. Только вместе мы сможем справиться. И мы к этому готовы", – подчеркнул генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

Применение нового единого фирменного стиля – логичная часть реализации стратегии ОАК. Одним из важных направлений развития корпорации является трансформация, превращение ОАК из холдинговой структуры в операционную компанию, сокращение уровней управления, формирование более компактной и эффективной корпоративной модели с фокусом внимания на развитие конструкторских и производственных компетенций. Новая кадровая стратегия Объединенной авиастроительной корпорации ставит во главу угла развитие человеческого капитала. Происходящие в ОАК изменения создают условия для перехода корпорации на новый уровень развития.

Новый фирменный стиль нацелен на более простую, открытую и комфортную коммуникацию с брендом ОАК, более эффективное продвижение действующих самолетных программ и создание возможностей для развития новых продуктовых направлений, предоставление предприятиям ОАК новых возможностей.

Логотип Объединенной авиастроительной корпорации выполнен в традиционной для авиационной промышленности гамме оттенков синего цвета, состоит из написанной оригинальным шрифтовым начертанием аббревиатуры названия корпорации – ОАК – и фирменного знака. Знак символизирует земной шар, а парящий над ним белый футуристический самолет – "летающее крыло" – служит образом авиации будущего. Скругленные углы элемента добавляют его форме обтекаемости и динамики, а диагональный штрих буквы "А" придает логотипу взлетную траекторию, подчеркивает выраженный вектор устремленности ОАК в будущее.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".