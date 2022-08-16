МНО Филиппин оформляет расторжение контракта на поставку Ми-17

ЦАМТО, 15 августа. Представитель МНО Филиппин Арсенио Андолонг подтвердил, что в настоящее время военное ведомство оформляет расторжение с ООО "Совтехноэкспорт" контракта на поставку 16 вертолетов Ми-17 российского производства.

МНО Филиппин заявило, что "изменение приоритетов, вызванное глобальными политическими событиями, привело к отмене проекта предыдущей администрацией".

Как сообщает агентство PNA, для этого был воссоздан комитет МНО Филиппин по расторжению и рассмотрению контрактов (CTRC), который проведет соответствующие процедуры и "проявит должную осмотрительность при оформлении расторжения контракта". CTRC возьмет на себя решение вопросов, касающихся авансового платежа за вертолеты в размере 1,9 млрд. филиппинских песо.

А.Андолонг также отметил, что Филиппины готовятся к началу дипломатического диалога с российской стороной по вопросам, возникшим в связи с отменой проекта.

Занимавший пост министра национальной обороны Дельфин Лоренцана ранее заявил, что контракт на сумму 12,7 млрд. филиппинских песо был расторгнут, поскольку Филиппины могут столкнуться с санкциями со стороны США, если проект будет реализован. Расторжение контракта было одобрено бывшим президентом Родриго Дутерте до истечения срока его полномочий 30 июня.

Как сообщал ЦАМТО, МНО Филиппин заключило контракт на поставку 16 вертолетов Ми-17 общей стоимостью 12,7 млрд. филиппинских песо (243,6 млн. долл.) в ноябре 2021 года. Программа финансировалась за счет государственного бюджета в рамках "Программы модернизации Вооруженных сил Филиппин" (RAFPMP).

Министерство бюджета и управления Филиппин опубликовало специальное распоряжение о выделении средств (SARO) в размере 1,919 млрд. филип. песо (41,56 млн. долл.) для перечисления 15% авансового платежа за поставку вертолетов Ми-17 в соответствии с требованиями программы модернизации ВС Филиппин в ноябре 2020 года. Авансовый платеж был произведен в январе 2022 года.

ВВС Филиппин стремятся закупить тяжелые транспортные вертолеты с 1990-х гг. Однако прошлые попытки приобрести американские CH-47 "Чинук" завершились неудачей из-за отсутствия финансовых средств.

Отказ от покупки Ми-17 увеличивает проблемы ВС Филиппин в сфере перевозки войск и грузов в стране, представляющей собой архипелаг, состоящий из более чем 7000 островов, и страдающей от стихийных бедствий и периодических мятежей. Выбор российских вертолетов, в отличие от машин западного производства, позволял получить испытанную машину большой грузоподъемности по привлекательной цене.