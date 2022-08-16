Денис Мантуров: тотального отказа от принципов рыночной экономики не будет

Москва. 15 августа. ИНТЕРФАКС - С июня этого года Денис Мантуров стал совмещать должности главы Минпромторга РФ и вице-премьера – куратора гражданской и оборонной промышленности. В своем первом интервью в новом статусе он рассказал "Интерфаксу" в каких направлениях Россия будет развивать технологический суверенитет, есть ли угроза зависимости от Китая, что происходит с инвестактивностью в отраслях, а также о перспективах оружейного экспорта в Турцию и Иран, сроках разработки Checkmate, ПАК ДА и новых ударных дронов.

— Денис Валентинович, ваше назначение на пост вице-премьера с совмещением позиции министра, как мы понимаем, призвано упростить процессы промышленной трансформации на фоне санкционного давления. Насколько новая должность повышает эффективность решения тех задач, которые перед вами поставлены? И какие задачи вы сейчас считаете приоритетными как в оперативном плане, так и в стратегическом?

— Решение руководства страны о совмещении двух должностей принималось с учетом необходимости наращивания производства в рамках гособоронзаказа и обеспечения технологического суверенитета в гражданских отраслях промышленности в условиях санкционного давления. После прохождения наиболее острой фазы трансформаций в экономике оно может быть пересмотрено. Сейчас же необходимо повысить скорость, а значит, своевременность и эффективность управленческих решений, направленных на поддержку отраслей - и при этом обеспечить корректное взаимодействие между органами исполнительной власти при согласовании сложных шагов. Продвигая интересы промышленности, нам необходимо сохранить баланс с другими отраслями экономики.

Поэтому будем находить обдуманные и компромиссные решения. Как пример, буквально на днях мы обсуждали вопрос по нулевому НДС на судоремонт. Нашли решение, при котором НДС может быть обнулен для всех предприятий судоремонтной отрасли, но обязательным условием станет подписание инвестиционного соглашения и направление дополнительных доходов на развитие предприятия. Это компромиссное решение поможет нам увеличить объемы судоремонта. В дальнейшем, за счёт модернизации предприятий и увеличения объемов предоставления услуг будут обеспечены и поступления в бюджет. Также есть вопросы, связанные с корректировкой налоговой нагрузки на металлургическую отрасль. Здесь с коллегами из Минфина тоже нашли компромисс: полностью отменять акциз на жидкую сталь признали нецелесообразным, но при этом поднимем "отсечку" по цене, при которой в текущих условиях ставка будет нулевой. При этом при изменении ценовой конъюнктуры (в сторону повышения цены) будут обеспечены дополнительные поступления в бюджет. Сейчас завершаем обсуждение корректировки, прорабатываем и изменение формулы НДПИ на железорудное сырье и коксующийся уголь, которое необходимо в текущих условиях.

Ну и, конечно, рассчитываем в ближайшее время запустить механизм промышленной ипотеки, который в регионах очень ждут. В следующем году заработает обновлённый комплекс мер поддержки (налоговые льготы, субсидии, поддержка спроса на продукцию) инвестиционных проектов в рамках промышленных кластеров. Эта задача была поставлена президентом, сейчас мы готовим необходимые нормативные акты.

В среднесрочном и долгосрочном плане основные "узкие места" уже определены, как и приоритеты по их расшивке. Технологический суверенитет планируем обеспечить, работая по пяти стратегическим направлениям: базовые отрасли промышленности, транспортная связность, энергетическая безопасность, развитие инфраструктуры для жилищного строительства, промышленное обеспечение продовольственной безопасности. Сейчас у нас формируется комплексная система - от разработки до производства. Мы развиваем инжиниринговые центры, стимулируем НИОКРы. В ближайшее время 30 передовых инженерных школ появятся в 15 субъектах России (в рамках федпроекта "Передовые инженерные школы"). Это позволит обеспечить высокотехнологичные отрасли экономики квалифицированными специалистами, а также создать прорывные разработки, которые лягут в основу технологического суверенитета.

— Что вы понимаете под технологическим суверенитетом? Должен ли он охватывать все сферы промышленности?

— Задачи "охватить" все сферы промышленности никогда не ставилось, мы никогда это так даже не формулировали, хотя "спрашивают" с нас очень часто именно исходя из этого принципа. Направления, приоритетные для обеспечения технологического суверенитета, на которых мы сфокусируемся, я назвал, отвечая на предыдущий вопрос - они затрагивают различные аспекты национальной безопасности. Но я всегда об этом говорил, подчеркну и сейчас: никакого тотального отказа от принципов рыночной экономики не будет. Государство будет подключаться к управлению отраслями и проектами именно в той мере, в которой это необходимо, например, для скорейшего восстановления производственных цепочек.

— Продолжая тему технологического суверенитета – Россия сейчас активно разворачивается с точки зрения цепочек поставок, кооперационных связей и так далее в сторону Азии. Не грозит ли это как раз в перспективе зависимостью российской экономики от азиатских партнёров, прежде всего, китайских, также как ранее в некоторых сферах мы были "привязаны" к западным технологиям и товарам? Сумеет ли Россия сохранить баланс между решением оперативных задач по обеспечению промышленности оборудованием и задач стратегических, нацеленных на создание собственных технологий?

— Производимая в Азии продукция имеет высокое качество и составляет конкуренцию не только в России, но в целом на мировом рынке. Здесь важно соблюсти интересы нашей страны - не допустить зависимости в части базовых отраслей. Именно поэтому мы не только не сворачиваем существующие программы поддержки производителей, а расширяем их и запускаем новые. А на коротком треке - да, при благоприятном валютном курсе сейчас стараемся как можно скорее закрыть потребности в оборудовании и комплектующих там, где российское производство просто в силу дефицита мощностей не способно оперативно удовлетворить внутренний спрос.

— Западные санкции наложили запрет на ввоз в РФ авиатехники и комплектующих. Как сильно в связи с этим вырос спрос авиакомпаний на отечественные самолеты SSJ100? Появились ли новые потенциальные эксплуатанты этого самолета? С какими из них ведутся предметные переговоры?

— По мере выхода на серийный выпуск наших новых машин - Superjet-NEW и МС-21, наращивания объемов выпуска Ту-214 и других типов воздушных судов - тут, думаю, иллюзий ни у кого уже нет - российский внутренний рынок будет насыщаться именно отечественной техникой. Поэтому ее потенциальными заказчиками уже стали абсолютно все основные российские эксплуатанты.

— Будут ли из-за санкций сдвигаться сроки создания перспективных военных самолетов, в том числе стратегического бомбардировщика ПАК ДА? В частности, сообщалось о нехватке некоторых иностранных деталей, например, подшипников — это скажется на темпах создания новых самолетов?

— ПАК ДА – это комплекс стратегической авиации, и об использовании иностранных деталей в проекте такого типа речи даже не идет. Проект реализуется в соответствии с графиком.

— В то же время, первый полет нового однодвигательного истребителя Су-75 Checkmate уже перенесен на более поздний срок — с чем это связано?

— Речь идет о создании нового авиационного комплекса. Сроки максимально сжатые. Сейчас работы по самолету Checkmate находятся на этапе подготовки производства первых опытных образцов. Ядром кооперации проекта являются предприятия "Ростеха", самолет создается по модульному принципу с опциональной реализацией элементов комплекса бортового оборудования. За счет этого в проекте Checkmate используются лучшие уже готовые разработки, реализованные в рамках авиационного комплекса 5-го поколения. Стандартный цикл постройки первого летного опытного образца составляет примерно 2-2,5 года. Однако в проекте Checkmate используются современные цифровые технологии, существенно сокращающие этот срок.

За время, прошедшее с презентации проекта на МАКС-2021, была получена обратная связь от потенциальных заказчиков. Были также проведены работы по оптимизации стоимости и анализу отдельных технических решений, что позволило существенно повысить конкурентоспособность, коммерческую привлекательность, а также снизить технические риски при создании отечественного однодвигательного самолета.

На основе этих работ в проект были внесены изменения, что и скорректировало сроки первого вылета. Но при этом, принцип модульности и современные цифровые технологии позволили в кратчайшие время внести эти изменения, и уже в 2024 году мы планируем начать летные испытания.

— За последние годы мы множество раз слышали о перспективных разработках и даже испытаниях отечественных ударных беспилотников, видели их макеты и опытные образцы. Например, "Альтиус" и "Баллистика", дроны-камикадзе "Ланцет" и "КУБ-БЛА", "Сириус" и "Гром", на параде Победы в 2018 году показывали ударные дроны "Катран" и "Корсар", сообщалось о создании перспективного боевого квадрокоптера от разработчиков "Орлана", о ведущихся разработках БЛА от 100 кг до 15 тонн сообщала корпорация "МиГ", в "Ростехе" заявляли о создании мини-дронов размером со стрекозу. Но о принятии на вооружение, серийном производстве этих беспилотников, массовых поставках в войска и тем более их боевом применении до сих пор не сообщалось. Почему?

— В этой области мы двигаемся вперёд очень интенсивно. Есть хорошие результаты по разным БЛА: самолетного, вертолетного, квадракоптерного типов, в разных классах, включая тяжелый.

В декабре прошлого года впервые был продемонстрирован беспилотник С-70 "Охотник", оснащенный плоским реактивным соплом. Этот авиационный комплекс является высокоинтеллектуальной системой и способен решать широкий круг задач одиночно, группой и совместно с самолетами пилотируемой авиации.

Что касается КУБ-БЛА, то в рамках инициативной работы этот беспилотник прошел государственные испытания в декабре 2021 года.

В разработке находится ряд экспериментальных БЛА разной размерности. Часть из них создается предприятиями промышленности в инициативном порядке на основе собственных прогнозов потребностей рынка, часть – по заказу и на основе технических заданий будущих эксплутатантов.

Если говорить про легкие БЛА, то системы "Орлан-10" и "Элерон-3СВ" уже заказываются достаточно крупными партиями и активно применяются в войсках. Довольно давно и успешно ведется производство БЛА "Форпост", востребованных российскими вооруженными силами. Наиболее современная версия этого беспилотника – "Форпост-Р" - реализована на основе подсистем отечественного производства, что нивелирует воздействие санкций. В категории MALE-класса в войска уже поступают БЛА "Иноходец".

В ближайшей перспективе ожидается поставка первых высотных БЛА большой продолжительности полета "Альтиус-РУ", и дальнейшее развёртывание серийного производства.

Ну, а по ряду систем работы еще продолжаются в соответствии с графиком, согласованным с основным заказчиком - после этого будут приниматься решения о параметрах конкретных закупок.

— В день открытия международного форума "Армия-2022" нельзя не обсудить перспективы военного экспорта, особенно с учетом новых санкций. Можно ли сказать, что доллар уже не используется при экспортных оружейных сделках?

— Как мы помним, наши ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса, субъекты военно-технического сотрудничества и кредитные организации сейчас находятся под самыми разными санкциями в результате масштабной антироссийской кампании, развязанной недружественными государствами. Поэтому, разумеется, расчеты в долларах США при экспортных оружейных сделках на данный момент сведены к минимуму.

— В текущей ситуации переговоры с Турцией по новой партии С-400 продолжаются?

— Турецкая Республика остается важным партнером Российской Федерации. Наши государства связывают тесные торгово-экономические отношения, активно развивается двустороннее взаимодействие во многих областях, в том числе и в военно-техническом сотрудничестве – у нас с Турцией продолжается взаимодействие по вопросу поставки зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".

— Каковы перспективы ВТС с Ираном? Есть ли от них заявки на боевые самолеты, корабли, танки и другое наступательное вооружение?

— Военно-техническое сотрудничество с Исламской Республикой Иран у нас сейчас развивается, взаимодействие с Тегераном в этой сфере осуществляется без каких-либо ограничений. При этом российская сторона готова к обсуждению и подписанию соглашений по темам, вызывающим взаимный интерес.

— В мае Россия на фоне санкций частично легализовала параллельный импорт. Сколько всего товаров, в том числе потребительского сегмента, было ввезено в РФ с этого момента и каков потенциал ввоза до конца года? Есть ли сложности с маркировкой параллельного импорта?

— Сразу хотел бы отметить, что никаких сложностей с маркировкой товаров параллельного импорта нет. Таможенные склады и вся инфраструктура, задействованные для маркировки импортной продукции, работают в штатном режиме. У оператора системы маркировки и интеграторов сформирован постоянно пополняющийся полугодовой запас необходимого оборудования и расходных материалов, что нивелирует риски возникновения трудностей с нанесением цифровой маркировки на товары.

Легализация параллельного импорта никак не влияет на обязанность импортеров маркировать товары при ввозе в страну и передавать сведения в информационную систему маркировки. Напротив, маркировка сегодня является практически единственным инструментом контроля, который в условиях введенных послаблений и моратория на проведение проверок помогает пресекать поступление на рынок нелегальной продукции.

Что касается объема ввоза товаров по параллельному импорту, то за период действия механизма было ввезено продукции почти на 6,5 млрд долл. США. При этом делать точные прогнозы по объемам параллельного импорта достаточно сложно, но, опираясь на статистику за 2,5 месяца, ожидаемый объем ввоза продукции до конца года может составить порядка 16 млрд долл. США (исходим из того, что средний объем ввоза 2- 2,5 млрд в месяц).

— Есть позиция, прежде всего у ФАС, что параллельный импорт необходим для поддержания конкуренции и, как следствие, стимула к повышению качества продукции на внутреннем рынке. Вы говорили о том, что параллельный импорт - мера временная и будет отменена, как только российские предприятия начнут производить аналогичную продукцию. Нет ли рисков возврата в советскую действительность, когда отсутствие рынка особенно для потребительского сегмента приводило к однообразию и, порой, к среднему качеству товаров?

— При составлении перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, был применен взвешенный подход: включалась только та продукция, производители которой прекратили отгрузку в Российскую Федерацию, и не включалась продукция тех предприятий, которые локализовали ее производство в РФ или возобновили поставки, несмотря на все трудности с международной логистикой.

Если мы говорим о позиции ФАС России в части распространения механизма параллельного импорта на все группы товаров, то, безусловно, в этом есть своя логика, которая заключается в том, что конкуренция является главным стимулом повышения качества продукции и снижения ее стоимости. Это важно, но нельзя забывать об отечественных производителях, которым с точки зрения цены трудно будет выдержать натиск продукции крупных зарубежных производителей, особенно в период нулевых ввозных пошлин. Это коснётся внутренних инвестиций, создания рабочих мест и поступлений в бюджеты всех уровней. Поэтому, к разрешению параллельного импорта подход должен быть взвешенным, чтобы не навредить национальным компаниям.

Еще раз подчеркну, именно по этой причине мы прорабатывали и "доводили до ума" соответствующий перечень товаров достаточно долго, практически с ювелирной точностью, чтобы он работал именно так как надо: обеспечил доступность необходимых нам товаров, но не навредил российским и локализованным иностранным предприятиям, продолжающим работу на российском рынке или поставки в РФ.

— Как бы вы охарактеризовали постсанкционную инвестиционную активность в разных отраслях промышленности РФ? С одной стороны, компании вынужденно направляют свои средства на решение оперативных задач, связанных, например, с перестраиванием логистики, поиском новых поставщиков и рынков сбыта. С другой, не раз говорилось о том, что с ограничением доступа на глобальные рынки многие российские инвесторы стали искать возможности инвестирования в РФ.

— С инвестициями ситуация следующая. Росстат пока дает только статистику за первый квартал, в котором цифры для российской экономики были еще очень неплохими, а вот Минэкономразвития России в мае уже спрогнозировали почти 20-процентное падение (в 2022 году).

Мы же наблюдаем следующую картину. С началом специальной военной операции воздействие на инвестиционную активность носило всеобщий характер. Предприниматели действительно "взяли паузу", не зная, как реагировать. К тому же, все оказались под воздействием общих шоков, таких как резкий взлет курса доллара, увеличение процентной ставки, падение фондового рынка.

А вот затем ситуация очень быстро поменялась – не без помощи укрепившейся российской валюты. Те компании, у которых имелись свободные собственные средства, очень быстро оценили возможности, которые открывал укрепившийся рубль. Это возможность быстро и недорого приобрести импортное оборудование из стран, не присоединившихся к санкциям. Создать или расширить производства, цель которых – занять рыночные ниши, освобождающиеся после ухода иностранных производителей и импортеров. Конечно, влияние ключевой ставки и слабой ориентированности банковского сектора на реальный рынок в целом перевешивает. Но сегодня в целом по промышленности закладывается основа для повышения конкурентоспособности. Следует рассматривать ситуацию не в проектной логике, а с позиции общих процессов в отраслях промышленности. Именно поэтому мы в настоящее время готовим инструменты поддержки, которые бы позволяли расширить возможности бизнеса по кредитованию инвестиций – в первую очередь, это "промышленная ипотека".

— Рассматриваете ли вы внедрение новых мер поддержки отечественных производителей нефтегазового оборудования? Как вы оцениваете предложения Союза производителей нефтегазового оборудования по введению механизма льготного факторинга для компаний отрасли, а также по внесению в госконтракты пункта о гарантиях заказчика на покупку минимально необходимого объема импортозамещающего оборудования? Ранее союз также предложил приостановить на территории РФ действия международных технических стандартов (ISO). Как вы оцениваете данное предложение? В случае его принятия, как будет оцениваться стандартизация отечественного нефтегазового оборудования, и не приведёт ли это к ослаблению контроля за их техническими характеристиками?

— В дополнение к имеющимся мерам государственной поддержки, ведется работа по внедрению дополнительных механизмов. Например, механизм стимулирования обновления парка буровых установок для добычи углеводородного сырья, который работает с 2020 года, сейчас актуализируем и определяем соответствующее финансирование.

Предлагаемый Союзом производителей нефтегазового оборудования механизм льготного факторинга может являться дополнительной мерой поддержки устойчивой деятельности наших предприятий и снизит риск длительных отсрочек платежей по уже исполненным контрактам с компаниями топливно-энергетического комплекса. В настоящий момент мы просчитываем эффекты внедрения данной меры.

Что касается международной стандартизации, то сложившая в настоящее время экономическая ситуация заставила вернуться к вопросу о необходимости создания отечественной системы стандартизации и сертификации. Проблема использования в реализуемых у нас проектах иностранных стандартов раньше была обусловлена участием в этих проектах иностранных лицензиаров и подрядчиков. В этой связи российские производители для участия в тендерах были просто вынуждены получать сертификаты соответствия иностранным стандартам.

При этом наши протоколы испытаний еще и не всегда признавались, в связи с чем возникала необходимость проведения испытаний продукции на аккредитованных иностранными институтами площадках - это влекло и временные, и материальные затраты, и влияло на конечную стоимость российской продукции, снижая ее конкурентоспособность.

Именно поэтому сегодня важным направлением работы стал переход от иностранных отраслевых систем стандартизации и сертификации к отечественным системам. Формирование единых для отрасли стандартов на оборудование сегодня возможно на площадке созданного компаниями ТЭК в 2020 году Института нефтегазовых технологических инициатив, учредителями которого являются "Газпром", "Газпром нефть", "Сибур", "Татнефть".

Мы считаем, что привлечение в деятельность Института новых участников российского нефтегазового рынка будет способствовать ускоренному внедрению российского оборудования, а также снижению затрат российских производителей на прохождение процедур предквалификации у нефтегазодобывающих компаний.

— Принято ли решение по предприятиям, где будут размещены производства импортозамещающего оборудования для нужд нефтепереработки? Какие заводы могут заняться производством? Или ставка будет сделана на экспорт/реэкспорт из дружественных стран? Какое оборудование сейчас наиболее необходимо для продолжения программы модернизации российских НПЗ?

— Российские машиностроительные предприятия обладают достаточными компетенциями по производству технологического оборудования для нефтегазоперерабатывающей промышленности. Если говорить о лицензионном оборудовании, то такие предприятия, как "Волгограднефтемаш", "Уралхиммаш", "Ижорские заводы", "ЗАВКОМ", "ЧЛМЗ", "ЗНИГО" и многие другие готовы на своих площадках производить широкую линейку нефтегазового оборудования.

На текущий момент Минэнерго России формирует консолидированный спрос предприятий топливно-энергетического комплекса, с учётом которого будет разработан план по наращиванию объема производства необходимого оборудования, комплектующих и материалов на территории нашей страны.

— Вами приводились оценки снижения обработки в 2022 году на 6%, причем наибольшее снижение ожидается в экспортоориентированных отраслях, а том числе, производстве удобрений, лесопереработке. Насколько снизился экспорт удобрений и лесоматериалов с начала года? Какую динамику Вы ждете по итогам 2022 года? Возможно ли, что по некоторым позициям санкции будут ослабевать, как это постепенно происходит с удобрениями?

— Экспорт минеральных удобрений с января по июнь 2022 г. составил около 17 млн тонн, что на 7,2 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это связано, прежде всего, с произошедшей в тот период остановкой работы аммиакопровода Тольятти-Одесса, ограничениями на перевалку российских удобрений через порты сопредельных государств, отказами зарубежных покупателей от оплаты российской продукции, проблемами с проведением платежей. С учетом проводимой работы по линии ООН мы надеемся на сохранение стабильных поставок удобрений на уровне не ниже прошлого года.

По итогам первого полугодия 2022 г. видим сокращение экспорта по ряду ключевых позиций лесопромышленного комплекса. Это касается пиломатериалов, фанеры и мебели. В то же время, за указанный период есть и положительная тенденция экспорта готовой продукции. Например, вывоз шпона увеличился практически на 13%, а пеллет на 11%. Из-за "закрытия" европейского рынка отечественные производители продолжают искать альтернативные пути сбыта своей продукции и перенаправляют свои логистические потоки в новые направления. При этом надо сказать, что еще до официального начала действия европейских санкций, компании начали испытывать трудности с реализацией пиломатериалов в Европу по действующим контрактам из-за сложностей с оплатой товара на стороне получателя. В то же время, на рынке Европы сегодня наблюдается дефицит пиломатериалов. Сейчас мы видим активную динамику развития потребления пиломатериалов на внутреннем рынке, которая обусловлена летним строительным сезоном и интересом россиян к индивидуальному домостроению.

— Одна из программ, курируемых Минпромторгом – нацпроект "Международная кооперация и экспорт", в нее заложены целевые показатели по наращиванию к 2030 году доли несырьевого неэнергетического экспорта до 70% от уровня 2020 года. Насколько параметры, заложенные в нацпроект актуальны сегодня, планируется ли пересмотр целевых показателей и до каких уровней?

— Мы понимаем, что пакеты санкций, ограничивающие российских экспортеров, будут появляться дальше и у нас нет ложных ожиданий насчет взаимопонимания с властями "недружественных стран" в краткосрочной перспективе. Сегодня мы активно перестраиваем логистические цепочки, в том числе по таким маршрутам как Россия – Турция, Россия – Китай, "Север-Юг". Отечественным компаниям необходимо время, чтобы нарастить поставки в эти страны и вернуться к стабильному росту ННЭ.

Безусловно, корректировки в нацпроекте будут. Мы сейчас ведем разработку паспорта на горизонте до 2030 года. Изначально погодовые целевые значения были представлены только до 2024 года. Необходимо актуализировать как общие сроки, так и темпы достижения ключевого показателя, который касается реального роста ННЭ не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года. Ведется работа по формированию консолидированного прогноза развития ННЭ до 2030 года, на основе которого будут обновлены значения показателей нацпроекта.

— Каковы перспективы разработки промышленного ПО в России, в частности, особенно необходимых российским предприятиям САПР?

— Мы взяли курс на разработку собственного программного продукта, способного стать достойным конкурентом ушедшим зарубежным решениям.

К началу 2025 года, согласно указу президента, ключевые предприятия ОПК, металлургии, химического комплекса нашей страны - субъекты критической информационной инфраструктуры - должны перейти на использование российского программного обеспечения по всем ключевым функциям.

Для выполнения этой задачи готовим индустриальные центры компетенций по замещению импортного программного обеспечения, в том числе промышленного. В настоящее время получено более 320 проектов от 161 предприятия промышленности, проводится работа по отбору наиболее перспективных проектов программного обеспечения, выносятся на обсуждение проблемные вопросы по каждой отрасли. Уже в августе проекты индустриальных центров будут структурированы, дополнены финансово-экономическими обоснованиями и в сентябре должны пройти отбор на правительственной комиссии по цифровому развитию.

Помимо этого, мы в процессе запуска Модульной мультисервисной промышленной платформы, которая объединит все предложения по промышленному ПО от российских разработчиков. Первые сервисы будут готовы до конца августа, а их релиз состоится уже в этом сентябре после комплексного тестирования. Пользователям откроется доступ к базовому набору автоматических сервисов, а также возможность получить дополнительную экспертную поддержку. Расширенная версия увидит свет в конце этого года. Важно подчеркнуть, что экосистема будет активно развиваться с учетом обратной связи от участников, в том числе по потребностям в отсутствующем программном обеспечении для формирования заказа на разработку такого ПО.

С ключевыми партнерами экосистемы - Ростех, Росатом, ОАО "РЖД" - запланированы пилотные проекты по цифровой трансформации бизнеса и отработке клиентского пути по внедрению инженерного и промышленного ПО от различных поставщиков: "Топ Системы", 1С, "Аскон", "Нанософт", "Тесис" и других.

— С приходом на позицию вице-премьера вам было поручено курировать один из самых "промышленных" федеральных округов – Уральский. Какие отрасли, предприятия УрФО требуют повышенного внимания, чем это обусловлено?

— В прошлом году Михаилом Владимировичем Мишустиным был одобрен перечень из 25 крупных инвестпроектов, которые реализуются в УрФО. Проекты охватывают большой спектр отраслей экономики – это строительство жилых домов, современных медицинских центров, утилизации промышленных отходов, расширение действующих производств и освоение новых технологий производства.

В новых реалиях финансовые параметры этих проектов, их технические условия могут уточняться. Сейчас ведется работа по актуализации этого перечня, в том числе планируется дополнение его новыми инициативами с учетом санкционных вызовов. Как куратор УрФО, ставлю перед собой цель по максимальному раскрытию потенциала региона, поэтому планирую оказывать всестороннюю поддержку в их реализации.

Также в сентябре планируем провести Координационный совет по промышленности в Ханты-Мансийском округе в рамках Югорского промышленно-инвестиционного форума. На таких мероприятиях мы рассматриваем с регионами и экспертами вопросы совершенствования государственной политики и нормативно-правового регулирования в области экономического развития страны, обмениваемся опытом и укрепляем межрегиональное сотрудничество регионов, промпредприятий и организаций. Особое внимание уделяем содействию развития отраслей промышленности в субъектах, в том числе модернизации производств. Изучение опыта Урала будет полезно и другим регионам.

— Когда планируется начать строительство Северного широтного хода, которое сначала отложили, перераспределив выделенные средства, а потом, по поручению президента, решили возобновить? Какие источники финансирования проекта рассматриваются?

— По поручению президента планируется начать строительство Северного широтного хода в текущем году. Отмечу, что проект как раз входит в тот перечень инвестиционных проектов УрФО, про который я сказал ранее.

Действительно, в прошлом году планировалось финансирование проекта за счет инфраструктурного бюджетного кредита правительству Ямало-Ненецкого автономного округа, однако в начале текущего года принято решение о перераспределении указанных средств ИБК на поддержку иных приоритетных и значимых инфраструктурных проектов.

Совместно с коллегами мы прорабатывали альтернативные пути финансирования проекта. По состоянию на сегодня могу сказать, что уже поддержано выделение свыше 70 млрд рублей из ФНБ на строительство Северного широтного хода. Однако этих средств недостаточно для полной реализации проекта, поэтому ведем работу по поиску дополнительных источников финансирования.

Следует отметить, что реализация этого крупного проекта важна и для российской металлургической отрасли. Таки масштабные инфраструктурные стройки стимулируют потребление металлопродукции внутри страны, позволяя компенсировать снижение объемов экспорта.