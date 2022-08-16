В "Рособоронэкспорте" заявили, что пять полков С-400 передадут Индии до конца 2023 года

ЦАМТО, 15 августа. Второй полковой комплект ЗРС С-400 передадут Индии в ближайшее время, а до конца 2023 года будут поставлены все пять полковых комплектов.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Контракт успешно реализуется. В ближайшее время мы поставляем второй полковой комплект... До конца 2023 года мы осуществим поставку всех пяти полков", – сказал А.Михеев на форуме "Армия-2022".

Он уточнил, что уже более 300 индийских специалистов прошли обучение для работы с первым поставленным из России полковым комплектом, отмечает агентство.