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ЦАМТО

В "Рособоронэкспорте" заявили, что пять полков С-400 передадут Индии до конца 2023 года

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Зенитный ракетный комплекс С-400
Зенитный ракетный комплекс С-400.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

ЦАМТО, 15 августа. Второй полковой комплект ЗРС С-400 передадут Индии в ближайшее время, а до конца 2023 года будут поставлены все пять полковых комплектов.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Контракт успешно реализуется. В ближайшее время мы поставляем второй полковой комплект... До конца 2023 года мы осуществим поставку всех пяти полков", – сказал А.Михеев на форуме "Армия-2022".

Он уточнил, что уже более 300 индийских специалистов прошли обучение для работы с первым поставленным из России полковым комплектом, отмечает агентство.

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С-400 Триумф
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