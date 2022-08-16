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РИА Новости

"Ростех" представил скоростной мотосерф на "Армии-2022"

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Люди у Конгрессно-выставочного центра "Патриот" перед открытием Международного военно-технического форума "Армия-2022" и армейских международных игр "АрМИ-2022"
Люди у Конгрессно-выставочного центра "Патриот" перед открытием Международного военно-технического форума "Армия-2022" и армейских международных игр "АрМИ-2022".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. "Ростех" представил опытный образец мотосерфа на форуме "Армия-2022", первые рыночные образцы новинки планируется выпустить весной 2023 года, говорится в сообщении госкорпорации.

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" представил опытный образец мотосерфа на форуме "Армия-2022". Он может развивать скорость до 55 км/ч, а запас хода при полном баке составляет 60 минут. Первые рыночные образцы планируется выпустить весной 2023 года", - отмечается в сообщении.

Мотосерф представляет собой доску из углепластикового волокна, оборудованную двигателем внутреннего сгорания объемом 100 см3. Он приводится в движение с помощью водомета и четвертьволнового резонатора, который выполняет функцию выхлопной системы. Вес доски не превышает 20 килограммов, а оригинальная конструкция позволяет быстро ускоряться, совершать короткие повороты с минимальной потерей скорости и прыжки, рассказали в "Ростехе".

Новинка разработана специалистами челябинского радиозавода "Полет" холдинга "Росэлектроника".

"Мировой рынок спортивных мотодосок для скоростного серфинга сейчас находится в фазе активного роста и ежегодно увеличивается не менее чем на 10%. При этом на глобальном рынке представлены в основном четыре игрока - из Чехии, Великобритании, Китая и Кореи. Наши инженеры создали продукт, который не уступает зарубежным образцам по основным техническим характеристикам и выигрывает конкуренцию по цене и стоимости владения. В мотосерфе применяются российские комплектующие и материалы", - заявил гендиректор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга "Росэлектроника") Сергей Сахненко.

"В настоящее время ведется разработка электрической версии моторизированного серфа", - подчеркнул он.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит 15-21 августа 2022 года в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Чехия
Компании
Росэлектроника
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