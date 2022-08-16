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ТАСС

На форуме "Армия-2022" представят противолодочную авиабомбу "Загон-2Э"

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Бомба "Загон-2Э"
Корректируемая авиационная бомба "Загон-2Э".
Источник изображения: Vitaly V. Kuzmin

В пресс-службе Ростеха сообщили, что у образца нет аналогов

КУБИНКА /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" на форуме "Армия-2022" впервые покажет новую корректируемую авиационную бомбу "Загон-2Э", предназначенную для уничтожения подводных лодок. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Ростеха.

"Среди ключевых экспонатов - противолодочная корректируемая авиационная бомба "Загон-2Э", изделие предназначено для обнаружения и поражения подводных лодок <...>. У данного образца увеличена эффективность поражения в два-три раза по сравнению со штатным боеприпасом. Аналогов не имеет", - проинформировали в пресс-службе.

"Загон-2Э" разработана АО "Научно-исследовательский инженерный институт" (АО "НИИИ", входит в "Техмаш"), впервые представлена была на восьмом Международном военно-морском салоне (МВМС-2017) в Санкт-Петербурге.

Боеприпас относится к классу корректируемых противолодочных зависающих авиабомб. Ее масса составляет 120 кг, длина - 1 500 мм, калибр - 232 мм. Она оснащена кумулятивно-фугасной боевой частью, а также активной гидроакустической системой наведения. Дальность обнаружения цели боеприпасом составляет 450 м, время зависания - до четырех мин. 

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