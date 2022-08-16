В "Рособоронэкспорте" заявили, что выполняют свои обязательства

Отгружено продукции на $5,4 млрд, до конца года планируется отгрузить еще столько же, отметил глава корпорации Александр Михеев

ПАРК ПАТРИОТ /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Проблемы с расчетами за поставленную "Рособоронэкспортом" (РОЭ) существуют, но они решаются, сообщил журналистам в понедельник генеральный директор компании Александр Михеев.

"Проблемы есть, мы не скрываем, мы совместно с партнерами эти проблемы решаем", - сказал Михеев.

Он подчеркнул, что компания "работает и исполняет все обязательства", в том числе расчеты проводятся в национальных валютах. Уже отгружено продукции на $5,4 млрд, до конца года планируется отгрузить еще столько же, сообщил Михеев.

"Несмотря на обстановку <…> РОЭ выполняет свои обязательства <…> на сегодняшний день мы отгрузили технику нашим партнерам на сумму более $5,4 млрд, до конца года планируем на такую же сумму отгрузить в соответствии с утверждённым планом. Одновременно "Рособоронэкспорт" подписывает контракты, портфель заказов сегодня [составляет] $52,9 млрд", - сказал он.

Портфель заказов Рособоронэкспорта на сегодня составляет $52,9 млрд.

"Рособоронэкспорт" заинтересован в оружии на новых физических принципах, сетецентрических системах и системах с ИИ.