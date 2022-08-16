Минпромторг заявил, что отмена акциза на сталь не планируется

В ведомстве сообщили, что предложения по изменениям в налоговый кодекс будут подготовлены до начала новой сессии Госдумы, и металлурги могут быть освобождены от повышенной налоговой нагрузки в четвертом квартале

ПАРК ПАТРИОТ /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Акциз на сталь не планируется отменять, Минпромторг и Минфин обсуждает его корректировку. Об этом сообщил журналистам в кулуарах форума "Армия-2022" статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Да", - ответил он утвердительно на вопрос о том, действительно ли планируется не отменить акциз на сталь, а только скорректировать его. "Сейчас было поручение Дениса Валентиновича (вице-премьера - главы Минпромторга Мантурова), мы считаем совместно с отраслью и с Минфином".

По словам Евтухова, предложения по изменениям в налоговый кодекс будут подготовлены до начала новой сессии Госдумы, и металлурги могут быть освобождены от повышенной налоговой нагрузки уже в четвертом квартале этого года. "Потому что это же изменения Налогового кодекса. Необходимо их подготовить, согласовать и дальше уже вносить в правительство", - пояснил он.