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"Спецтехноэкспорт" передан в ведение ГУР Минобороны Украины

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Флаг Украины
Флаг Украины.
Источник изображения: Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

ЦАМТО, 15 августа. Кабинет министров Украины передал государственное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт" в ведение главного управления разведки (ГУР) Минобороны, передает "РИА Новости".

"Спецтехноэкспорт" специализируется на экспорте и импорте товаров и услуг оборонно-промышленного комплекса (ОПК), развитии инноваций, налаживании военно-технического сотрудничества с иностранными компаниями и странами. Предприятие представляет за рубежом интересы украинских производителей ОПК. Это порядка 100 госпредприятий, 70 частных производителей, 35 исследовательских центров и 30 дизайнерских бюро.

"Правительство Украины согласилось с предложением разведывательного органа Министерства обороны Украины о передаче дочернего предприятия государственной компании "Укрспецэкспорт" – государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт" из сферы управления Министерства обороны в сферу управления главного управления разведки Министерства обороны Украины", – сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в Telegram.

Как напоминает агентство, министр обороны Украины Алексей Резников 4 августа уволил руководителей госпредприятий "Укрспецэкспорт" и "Спецтехноэкспорт", которые специализируются на экспорте и импорте вооружения. По информации издания "Цензор", увольнения связаны с недовольством высшего руководства Минобороны Украины выполнением контрактов на импорт критически важного вооружения.

С начала российской спецоперации оба предприятия постановлением Кабмина Украины от 9 марта были исключены из состава госконцерна "Укроборонпром" и были переданы Министерству обороны Украины.

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Страны
Украина
Компании
ОПК АО
Укроборонпром
Укрспецэкспорт
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