На форуме "Армия-2022" покажут новую ракету для борьбы с дронами

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции.

На форуме "Армия-2022" представят новую ракету для борьбы с дронами "Панцирь"

МОСКВА, 15 августа/ Радио Sputnik. На форуме "Армия-2022" впервые представят ракету комплекса ПВО "Панцирь" и боевой модуль системы охраны периметра "Прометей", сообщил вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров.

"В частности, здесь представлены линейка перспективных роботизированных комплексов на основе искусственного интеллекта, а также беспилотных летательных аппаратов и средств борьбы с ними, в числе которых новая ракета для зенитного ракетного комплекса "Панцирь". Впервые экспонируется также дистанционно управляемый боевой модуль системы "Прометей" для охраны периметров особо важных объектов", – приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, по словам Мантурова, на выставке впервые можно будет увидеть глубоководный необитаемый аппарат "Клавесин-2Р".

Международный военно-технический форум "Армия-2022" будет проходить до 21 августа в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" (Одинцовский район Московской области). На форуме около 1,5 тысячи предприятий оборонно-промышленного комплекса представят более 1 000 новых образцов военной техники.

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