"Ремдизель" на "Армии-2022" покажет бронеавтомобиль "Ахмат"

МОСКВА, 15 августа/ Радио Sputnik. Акционерное общество "Ремдизель" на форуме "Армия-2022" презентует бронеавтомобиль "Ахмат", созданный из российских комплектующих и с учетом опыта, полученного в ходе спецоперации на Украине, передает РИА Новости.

"Машина сделана на серийном шасси для того, чтобы насытить сейчас максимально войска защищенной техникой. В очень короткие сроки мы разработали эту машину, 25 дней у нас заняла разработка… Концепция заключается в том, что мы используем серийное шасси и делаем надстройку, аналогичную по классу защиты как у "Тайфуна" (бронеавтомобиль производства "Ремдизеля", – ред.). Получается такая машина, которую быстро можно изготавливать, и которая имеет очень высокий класс защиты", – рассказал главный конструктор "Ремдизеля" Игорь Зарахович.

Он подчеркнул, что данные бронеавтомобили собираются исключительно из отечественных комплектующих и просты в эксплуатации.

"Не требуется никакого сложного обучения, она не имеет какой-либо сложной электроники", – пояснил Зарахович, добавив, что "Ахматы" будут производить крупными партиями в интересах ВС РФ.

По его словам, цикл изготовления у этих машин в 7-10 раз быстрее, чем у "Тайфунов" (семейство бронеавтомобилей, – ред.).

"Ее задача – производиться быстро и много", – добавил Зарахович.

Ранее радио Sputnik сообщило, что на форуме "Армия-2022" покажут новую ракету для борьбы с дронами.