На "Армии-2022" представили российско-белорусскую беспилотную систему

ЦАМТО, 15 августа. Российско-белорусскую беспилотную систему вертолетного типа БАС-750 впервые представили на МВТФ "Армия-2022".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил на форуме глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Одной из новинок этого года в части автоматизации стала универсальная беспилотная авиационная система БАС-750, которая способна решать широкий спектр задач. Это совместный проект с нашими белорусскими партнерами", – цитирует "РИА Новости" С.Чемезова.

Глава "Ростеха" отметил, что в систему входят два беспилотных вертолета взлетной массой в 750 кг, наземная станция управления и станция наземного обеспечения полетов. При этом она абсолютно автономна и мобильна. Длительность полета БЛА составляет до 6 часов.