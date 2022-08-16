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На "Армии-2022" представили российско-белорусскую беспилотную систему

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Источник изображения: armstrade.org

ЦАМТО, 15 августа. Российско-белорусскую беспилотную систему вертолетного типа БАС-750 впервые представили на МВТФ "Армия-2022".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил на форуме глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Одной из новинок этого года в части автоматизации стала универсальная беспилотная авиационная система БАС-750, которая способна решать широкий спектр задач. Это совместный проект с нашими белорусскими партнерами", – цитирует "РИА Новости" С.Чемезова.

Глава "Ростеха" отметил, что в систему входят два беспилотных вертолета взлетной массой в 750 кг, наземная станция управления и станция наземного обеспечения полетов. При этом она абсолютно автономна и мобильна. Длительность полета БЛА составляет до 6 часов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
БПЛА
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