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РИА Новости

В Крыму заверили, что Крымский мост надежно защищен от военных угроз Киева

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Крымский мост через Керченский пролив
Крымский мост через Керченский пролив.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец на фоне заявлений Украины о планах уничтожить Крымский мост в понедельник заявил, что транспортный переход надежно защищен, а военных возможностей его повредить нет.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что на июньском саммите НАТО представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы уничтожения Крымского моста.

"Крымский мост надежно защищен и военных вариантов его повредить у украинской стороны нет. Но при этом, естественно, режим повышенной готовности должен соблюдаться. Ну и, конечно же, наши граждане должны проявлять сознательность и бдительность", - сказал РИА Новости Чегринец.

По его словам, Гончаренко, который ведет себя, как фашист, также бесконечно далек от принятия каких-либо решений, как и в целом вся "украинская правящая нацистская элита далека от адекватности".

Украинские военные и политики уже не раз грозили ударами по Крымскому мосту. Так, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович говорил, что атака последует, "как только появится первая техническая возможность". По словам представителя главного управления разведки украинского Минобороны Вадима Скибицкого, для этого можно использовать полученные от США ракеты.

В Кремле отмечали, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. Тем не менее все угрозы Киева на этот счет Москва принимает во внимание.

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