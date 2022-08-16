КУБИНКА, 15 авг - РИА Новости. "Росэлектроника" показала на "Армии-2022" новую станцию разведки с дальностью обнаружения в 2500 км, сообщили РИА Новости в холдинге.

"Это уникальный комплекс для ведения радиоразведки в КВ-диапазоне с возможностью проведения технического анализа перехваченных радиосигналов. Это обеспечивает эффективный контроль радиоэфира, а также позволяет определять местоположение источника связи в полосе приема", - отметил генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющая организация холдинга "Росэлектроника") Сергей Сахненко.

Как уточнили в пресс-службе холдинга, новая станция "Росэлектроники" обеспечивает перехват радиосингналов на расстоянии до 2500 км.

Станция определяет источники радиоизлучения в диапазоне от 1,5 до 30 МГц в режиме реального времени. Станция смонтирована на шасси автомобиля "Камаз-1340". Комплекс может одновременно сопровождать до 100 выявленных целей.

В составе "Росэлектроники" разработкой и производством станций ОПК-32Д2М занимается санкт-петербургский НИИ "Вектор".

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит 15-21 августа в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".