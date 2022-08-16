На "Армии-2022" представили бронеавтомобиль "Ахмат"

На "Армии-2022" представили разработанный с учетом опыта спецоперации броневик "Ахмат"

КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Предприятие "Ремдизель" презентовало на форуме "Армия-2022" бронеавтомобиль "Ахмат", разработанный с учётом опыта спецоперации на Украине, передаёт корреспондент РИА Новости.

Ранее о создании броневика "Ахмат" с учётом потребностей военнослужащих, участвующих в спецоперации, РИА Новости сообщал информированный источник. Впервые эти машины были замечены на параде 9 мая в Грозном.

"Машина сделана на серийном шасси для того, чтобы насытить сейчас максимально войска защищённой техникой. В очень короткие сроки мы разработали эту машину, 25 дней у нас заняла разработка… Концепция заключается в том, что мы используем серийное шасси и делаем надстройку, аналогичную по классу защиты как у "Тайфуна" (бронеавтомобиль производства "Ремдизеля" – ред.). Получается такая машина, которую быстро можно изготавливать и которая имеет очень высокий класс защиты", - рассказал журналистам главный конструктор "Ремдизеля" Игорь Зарахович.

Он подчеркнул, что "Ахматы" собираются исключительно из российских комплектующих, их преимущество заключается в простоте эксплуатации. "Не требуется никакого сложного обучения, она не имеет какой-либо сложной электроники", - пояснил Зарахович.

Главный конструктор "Ремдизеля" заявил, что броневик будет производиться крупными партиями в интересах ВС РФ.

"Если у "Тайфунов" цикл изготовления был длительный, то у этих машин - в 7-10 раз быстрее производится. Ее задача - производиться быстро и много", - добавил Зарахович.