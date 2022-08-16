На «Северной верфи» поделились планами по передаче военным фрегатов проекта 22350

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Судостроительное предприятие "Северная верфь" на сегодняшний день ведет строительство 24 кораблей, среди которых шесть фрегатов проекта 22350, в том числе и модернизированного проекта. Об этом рассказал гендиректор "Северной верфи" Игорь Орлов.

ССЗ "Северная верфь" ведет строительство шести фрегатов проекта 22350, корабли находятся на различной стадии строительства. Первым военные получат фрегат "Адмирал Головко", затем по плану передача флоту фрегата "Адмирал Исаков", а далее фрегатов "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов" модернизированного проекта 22350.

Первым флот получит фрегат "Адмирал Головко", корабль передадут военным до конца года. Затем "Северная верфь" сдаст "Адмирала Исакова", который будет последним кораблем базовой комплектации проекта 22350. Его планируется передать флоту в 2024 году. Тогда же военные должны получить и первый модернизированный фрегат "Адмирал Амелько". На 2025 год запланирована передача еще одного фрегата модернизированного проекта "Адмирал Чичагов".

Фрегат "Адмирал Головко" планируем сдать в этом году. На "[Адмирале] Исакове" продолжаются корпусосборочные работы, окраска помещений. Сдача заказа - в 2024 году (...) У фрегатов модернизированного проекта продолжается изготовление секций и формирование корпусов, ведется работа по заключению договоров на поставку оборудования и механизмов. "Адмирал Амелько" должен быть сдан в 2024 году, а "Адмирал Чичагов" - в 2025-м

- приводит ТАСС слова главы "Северной верфи".

Корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 5 тысяч тонн при длине 135 м и ширине 16 м. Фрегат способен пройти 4500 миль, при этом развивая скорость до 29 узлов. Автономность плавания составляет 30 суток. Экипаж - от 170 человек. На вооружении фрегата находятся: 130-мм артиллерийская установка А-192, зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут"; пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр", противолодочный комплекс "Пакет", противолодочный вертолет Ка-27.

Фрегаты модернизированного проекта получат большее водоизмещение и усиленное ударное вооружение в виде 32 вертикальных универсальных пусковых установок комплекса УКСК вместо 16, как у базовой версии.