Когда Россия и Украина прекратят боевые действия? Москва призывает Украину сдаться, а G7 агитирует Киев продолжать

С появлением все новых разногласий между Россией и НАТО возможность перемирия на Украине стремительно тает, пишет пользователь Sina. Запад не останавливает конфликт, напротив, он хочет расширить зону боевых действий. На это у него есть много причин.

Когда Россия и Украина закончат боевые действия? По мнению Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, на этот вопрос трудно ответить, так как ориентировочной даты окончания российской специальной военной операции нет. Но если Киев откажется от сопротивления и согласится на условия Москвы, то все может закончиться в тот же день.

Ключевой вопрос сейчас в том, о чем думает Украина? План администрации Владимира Зеленского, очевидно, состоит в том, чтобы продолжать просить поддержки у Запада и не прекращать бороться против России. Зеленский непрестанно связывается с лидерами G7 и просит оказать Украине дополнительную помощь.

В июне "Большая семерка" выступила с заявлением о том, что предоставит Украине помощь в размере 28 миллиардов евро, которая включает в себя финансовую, военную, гуманитарную и другие виды поддержки. В то же время G7 заявила, что введет новые санкции против России, чтобы выгнать ее с мирового рынка. После этого был введен шестой пакет санкций, включающий ограничения на российские энергоресурсы. В июле они предоставили Киеву новую финансовую помощь, а недавно заморозили его госдолг, чтобы избежать дефолта страны.

Это означает, что возможности перемирия между Россией и Украиной больше не существует, и в дальнейшем, по мере того, как Запад будет всесторонне помогать Украине, ее сопротивление России будет становиться все более ожесточенным.

На самом деле это уже давно так, поскольку два лагеря — Россия и США — активно готовятся к полномасштабной войне.

С одной стороны, Россия начала перебрасывать с территории Белоруссии бомбардировщики Ту-22М3 и запускать крылатые ракеты по украинским целям. По словам Зеленского, интенсивность атак российских ВВС превысила все допустимые рамки. Это может свидетельствовать о том, что у России все же есть возможность открыть новые фронты.

С другой стороны, президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил 29 июня, что США увеличат армию, флот и военно-воздушные силы НАТО, дислоцированные в Европе. Этот шаг равносилен усилению военной мощи НАТО против России с целью создания нового военного преимущества для возможных контрмер против Москвы в будущем.

Под гнетом все новых волн разногласий эхо российско-украинского перемирия становится все слабее, а риск лагерного противостояния все выше.

Так почему же Россия и Украина не могут прекратить огонь? На это есть много причин!

Во-первых, Западу необходимо сместить внимание общественности с внутренних проблем. В настоящее время в Соединенном Королевстве и других европейских странах разразилось несколько раундов протестов против роста цен на нефть и инфляционного кризиса, однако правительства западных стран не могут решить эти проблемы своими силами, они могут только использовать конфликт между Россией и Украиной, чтобы отвлечь внимание людей.

Как сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, "мы не можем отказаться от поддержки Украины, потому что наши цены на энергоносители и продовольствие растут". Это важная причина, по которой НАТО поддерживает Киев.

Во-вторых, на Западе считают, что старое советское вооружение в российских резервах вот-вот закончится, и российская армия потеряет свое боевое преимущество, пока не будет укомплектована новым вооружением. А украинская армия, в будущем опирающаяся на передовое западное оружие и технику, завоюет преимущество, поэтому, даже если она заплатит высокую цену, Запад готов помогать Украине пойти до конца и уничтожить Россию раз и навсегда.

В-третьих, в дополнение к двум вышеупомянутым причинам, люди в Соединенных Штатах и Великобритании в последнее время начали выражать все более сильное недовольство своими правительствами. Например, отмена права женщин на аборт в США вызвала массовые протесты. Бориса Джонсона недавно отправили в отставку из-за скандалов. Шотландия же планирует в октябре провести референдум о выходе из состава административной территории Британии. Из-за этих внутренних проблем США и Англии необходимо укрепить внутреннюю сплоченность и стабилизировать поддержку местных правительств посредством помощи Украине.

Поэтому Запад не останавливает российско-украинский конфликт. Напротив, он хочет расширить зону боевых действий, чтобы использовать эту возможность для продвижения глобализации НАТО. Запад хочет видеть мир полным конфликтов, трений и противоречий. Только когда мир станет более хаотичным, западные страны смогут ловить рыбу в мутной воде и получать прибыль. Иначе кому они будут продавать западное оружие, энергоносители и технологическую продукцию?

Можно сказать, что неспокойный мир соответствует настоящим интересам Запада, в то время как мирная и стабильная обстановка может привести к скорому краху западного гегемонистского порядка. Это главный фактор, по которому США и Европа продолжают способствовать эскалации российско-украинского конфликта.

Россия, безусловно, это понимает, поэтому Владимир Путин с самого начала спецоперации был готов драться с Западом до конца. Как только НАТО нападет на Крым, это будет равносильно объявлению России войны, и Москва тут же запустит ракеты по Лондону, чтобы показать миру последствия своего гнева.

В настоящее время и США, и Россия находятся в сложной ситуации, и закончить боевые действия можно только в том случае, если будет определен победитель. Либо победит Москва, либо Вашингтон, третьего, кажется, не дано! А до тех пор картина мира будет претерпевать все новые и новые изменения.

Автор: Одиннадцатая военная молодежная дивизия (军青十一处)