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Названы сроки передачи корвета «Меркурий» ВМФ России

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Построенный для ВМФ России на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" корвет "Меркурий" модифицированного проекта 20380 (заводской номер 1007, изначально носил название "Ретивый") выходит на заводские ходвые испытания. Санкт-Петербург, 21.05.2022
Построенный для ВМФ России на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" корвет "Меркурий" модифицированного проекта 20380 (заводской номер 1007, изначально носил название "Ретивый") выходит на заводские ходвые испытания. Санкт-Петербург, 21.05.2022.
Источник изображения: Curious / forums.airbase.ru

ПАО Судостроительный завод «Северная верфь» намерена передать корвет «Меркурий» Военно-морскому флоту (ВМФ) России к октябрю, сообщает ТАСС. Сроки передачи корвета с управляемым ракетным вооружением назвал генеральный директор «Северной верфи» Игорь Орлов.

«В сентябре мы планируем провести ревизию. После этого корвет будет готов к передаче ВМФ», — заявил Орлов. По его словам, в настоящий момент специалисты завершают заводские ходовые и государственные испытания, устраняются замечания государственной комиссии.

Корвет «Меркурий» — пятый корабль проекта 20380, построенный на «Северной верфи». Боевая машина предназначена для патрулирования ближней и дальней морской зоны, борьбы с надводными кораблями, подводными лодками и самолетами противника.

На «Меркурии» установлен ракетный комплекс «Уран» в составе двух четырехконтейнерных наклонных пусковых установок с боекомплектом из восьми противокорабельных ракет Х-35У. Дальность стрельбы ограничена 260 километрами. «Меркурий» был заложен 20 февраля 2015 года под названием «Ретивый».

Ранее стало известно, что корвет «Резкий» проекта 20380 типа «Стерегущий» вышел из Владивостока в залив Петра Великого на первые заводские ходовые испытания. «Основная цель первого выхода корвета в море — испытание главной энергетической установки», — сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Илья Колесников.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Пётр Великий
Х-35
Компании
Минoбороны РФ
Северная верфь
Проекты
20380 Корвет-1
ТОФ
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