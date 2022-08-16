Владимир Пименов: перспективная российская РСЗО станет роботом

Одним из перспективных направлений развития вооружений сегодня является создание безэкипажной боевой техники. Ведущим российским предприятием-разработчиком комплектов роботизации является Всероссийский научно-исследовательский институт "Сигнал" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы"). В преддверии форума "Армия-2022" гендиректор "Сигнала" Владимир Пименов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву о новинках предприятия на выставке, перспективных проектах и о том какие роботы участвуют сегодня в специальной военной операции на Украине.

– Владимир Анатольевич, на форуме "Армия-2021" внимание Минобороны РФ привлек представленный "Сигналом" комплекс управления огнём артиллерии "Планшет-М-ИР", получил ли развитие данный проект?

– Этот комплекс является продолжением "Планшета-А", который создавался нами в инициативном порядке и изначально был возимым. По сути "Планшет-А" — это набор из нескольких носимых кейсов, в которых размещаются средства автоматизации, планшетные компьютеры, радиостанции, гарнитуры. Сами кейсы являются ещё и аккумуляторами, что продлевает срок работы на поле боя. Сейчас эта система серийно поставляется в войска, и мы начали работу над следующим поколением комплексов управления артиллерией.

Новая разработка получила название "Планшет-М-ИР", в отличие от прототипа комплекс будет размещен на бронированном колёсном шасси. Он будет способен в режиме реального времени получать информацию с беспилотников, командир сможет напрямую видеть результаты своей работы и корректировать огонь. При этом, в новом планшете реализована возможность взаимодействия абсолютно со всеми БЛА, которые стоят сегодня на вооружении российской армии.

Второй момент – это закрытая спутниковая связь, которая позволяет командиру также в режиме реального времени быть в контакте с вышестоящим командованием любого уровня - получать целеуказание и докладывать об его исполнении.

Благодаря размещению на машине повышается мобильность комплекса и сокращается время развёртывания артиллерийских подразделений, можно начинать работу "с колес".

Важно отметить, что командир может давать целеуказания не только находясь внутри машины, но и покинув ее, например, в укрытии. Для этого ему достаточно взять с собой носимый планшет, компьютер, рацию и продолжить работу. Мы в инициативном порядке выступили с этим проектом, военное ведомство нас поддержало, утвердило тактико-технические требования, сейчас работа ведется по решению, подписанному заместителем министра обороны Алексеем Криворучко.

– На каком этапе находится данная работа?

– Мы обязательно покажем "Планшет-М-ИР" на "Армии-2022". В настоящее время работа ведется по проработке технических решений и разработке документации, предварительные испытания планируем провести до конца года.

– Какие принципиально новые возможности может дать российской артиллерии этот комплекс?

– Дело в том, что сегодня не все наши артиллерийские подразделения обеспечены средствами автоматизации управления, сами комплексы – что возимый, что "Планшет-М-ИР" повысят скорость боевой работы, причём в разы. По неподготовленной позиции наша система проводит расчёт установок и даёт команду на открытие огня менее чем за минуту.

– Какими новыми инициативными проектами в сфере робототехники планирует заниматься "Сигнал" в 2022 году? На каком этапе находятся работы над робототехническим комплексом "Удар"?

– "Удар" – это научно-исследовательская работа, в рамках которой был создан действующий демонстрационный образец. Работа завершена. Полученные в ходе неё компетенции, подходы к созданию роботов были применены в последующих проектах, в том числе в комплексе "Палладин".

Предполагалось, что на этом роботе будет установлено штатное вооружение БМП-3 либо другие боевые модули, которые по своим массово-габаритным параметрам могут устанавливаться на данное шасси. Всего в рамках НИР "Удар" мы апробировали сопряжение беспилотной машины с шестью разными боевыми отделениями, в том числе с проведением боевых стрельб.

Все указанные работы сегодня завершены – главное, что по их итогам мы получили "пул технологий", которые применяем в той или иной степени в наших новых проектах. Основное наше направление сегодня – создание систем управления робототехническими комплексами, которые могут устанавливаться на различные серийные и перспективные образцы гусеничных и колесных боевых машин. Работа ведется в тесной кооперации с предприятиями Госкорпорации Ростех. В данный момент мы разрабатываем комплект роботизации штатной БМП-3. Кроме того, мы работаем над роботизацией перспективной реактивной системы залпового огня. Эта работа позволит исключить нахождение экипажа боевой машины в опасной зоне, при этом мы сохраним возможность управления РСЗО человеком из кабины боевой машины.

Нужно понимать, что в безэкипажном варианте машина не всегда нужна. Например, если она совершает марш к месту боевой работы, то какой смысл гнать её в дистанционном режиме? Управление удаленным оператором, хоть и немного, но снижает характеристики движения транспортных средств. Сейчас мы работаем над возможностью дистанционного режима, который необходим прежде всего при прямом столкновении техники с противником.

– Каково развитие комплекса разминирования "Проход"?

– Этот проект выполнялся по заказу Минобороны. Дистанционно-управляемый робототехнический комплекс успешно прошёл государственные испытания. Сейчас он применяется в зоне проведения специальной военной операции для разминирования освобожденных территорий Донбасса.

– Чем этот робот отличается от уже поступающих в войска роботов-сапёров "Уран-6"?

– Одно большое отличие – это его предназначение. Есть два вида саперных машин: для гуманитарного разминирования "гражданских" дорог или узких дорог под проход легковой техники, людей и так далее, второй тип –разминирование для прохода колонн военной техники, в том числе танков.

Если "Уран-6" предназначен больше для гуманитарного разминирования, то "Проход" предназначен для разминирования дорог, по которым сразу за роботом идут танки, БМП и другая тяжелая военная техника. Ширина его полосы разминирования соответствует ширине прохода танка, также он способен имитировать режимы работы тяжёлой техники, на которую срабатывают "умные" противотанковые мины. На нашем роботе также установлены специальные устройства для уничтожения мин с электронным детонатором.

Примечательно, что "Проход" – это единственный на сегодняшний день российский робот-сапёр, который способен выдержать несколько подрывов мощной противотанковой миной и продолжить выполнение задач.

– Занимается ли ВНИИ "Сигнал" разработкой робототехники для "гражданской – сферы?

– У нас была хорошая работа с "ГАЗом", в рамках которой мы отрабатывали технологии дистанционного управления двухосным грузовиком Ural Next. Мы, в том числе, создали систему помощи водителю. Примечательно, что рабочее место для дистанционного управления этим грузовиком ничем не отличалось от кабины обычного водителя, то есть человеку, который водит "фуру", не нужно было никакой дополнительной переподготовки, чтобы стать "оператором беспилотника". Это нами было подтверждено на практике. Кроме того, мы роботизировали лесопожарную машину разработки "Курганмашзавода" холдинга "Высокоточные комплексы" Ростеха. Это большое гусеничное шасси, с большим запасом воды и отвалом для тушения и расчистки охваченной огнём местности. Мы провели её динамический показ на "Армии", потушили все заданные нам объекты. Мы не сомневаемся в перспективах этого проекта, продвижение такой сложной, передовой техники — это всегда "игра в долгую", тем более, что цена на эту машину по меркам рынка весьма скромная.

– Над какими перспективными системами навигации и управления сегодня работают ваши специалисты?

– Сегодня помимо серийных поставок ранее разработанных навигационных комплексов мы ведём сразу несколько ОКР. Область разработок широкая и охватывает различные потребности наших потенциальных потребителей и текущих партнёров.

В данный момент мы разрабатываем высокоточные навигационные системы с очень развитыми картографическими и маршрутными подсистемами для перспективных наземных объектов. Это связано в том числе с тем, что возможности старых навигационных систем не в полной мере соответствуют требованиям вооруженных сил. Им нужны интуитивные подсказки, улучшенный интерфейс, расширенные возможности поиска, как это уже реализовано в гражданских системах.

При этом для неё характерен ряд особенностей – навигационная система при прокладке маршрута должна понимать, что это за техника, где она сможет проехать. Так, для танка маленькие берёзки и слегка заболоченная местность — это не проблема, а для колесной техники это может быть затруднительно.

Плюс прокладка маршрута должна проходить в режиме реального времени. Это связано с тем, что поле боя претерпевает изменения: где-то был взорван мост, где-то была заминирована территория. Все это требует своевременной корректировки маршрута. Мы активно работаем над этим.

В настоящее время мы создаем малогабаритную моноблочную систему навигации, которая подойдет практически для любого линейного объекта бронетехники. Преимуществом станет невысокая стоимость при достаточно высоких технических характеристиках. Она станет достойной заменой применяемой сегодня ТНА-4.

Также по заданию Главного ракетно-артиллерийского управления ВС РФ в этом году мы планируем завершить разработку гирокомпаса, отечественных аналогов на сегодняшний день у которого нет.

– Как у "Сигнала" обстоят дела с импортозамещением? Приходится ли до сих пор закупать какую-либо критически важную для работы предприятия технику из-за рубежа?

– В этом плане у нас всё стабильно. Еще восемь лет назад количество зарубежных комплектующих на "Сигнале" составляло максимум 5%. После определенных мероприятий этот показатель сократился и сегодня он значительно ниже одного процента.

– Все разработки – это результат работы высокопрофессиональных специалистов. Как вы выстраиваете кадровую политику на предприятии?

– Сейчас на государственном уровне большое внимание уделяется повышению престижа инженерных профессий. Как заявил недавно президент Владимир Путин, Россия должна создавать и развивать собственные инженерные школы. Наряду с другими предприятиями госкорпорации "Ростех", мы работаем в этом направлении уже давно. В регионе по инициативе ВНИИ "Сигнал" реализуется модель непрерывного инженерного образования по схеме "дополнительное образование – школа – вуз – предприятие". В рамках проекта была создана лаборатория робототехники и системы управления имени прославленного директора ВНИИ Юрия Михайловича Сазыкина, где сейчас на базе Центра дополнительного образования дети 5-6 классов проходят обучение по 3 техническим программам: лего-конструирование, работа на платформе Arduino, 3D-моделирование. В этом году мы планируем расширить лабораторию и запустить программы для 7-9 классов. Ребята смогут изучать "Прототипирование" и "Виртуальную и дополнительную реальность".

В ближайшей перспективе на базе общеобразовательной школы для старшеклассников начнется обучение инженерному делу, программированию, мультимедиакоммуникации, а студенты вуза освоят профессиональные дисциплины по мехатронике и робототехнике. Таким образом мы готовим инженерные кадры для нашего предприятия с самого раннего возраста.

На развитие инженерного образования ВНИИ "Сигнал" уже выделил несколько миллионов рублей. В настоящее время с администрацией области прорабатывается механизм софинансирования указанной деятельности на территории региона.

Работе с молодежью мы всегда уделяли особое внимание. Сейчас в "Сигнале" для молодых специалистов созданы все условия для их развития, карьерного роста и максимальной реализации профессиональных компетенций. У нас есть серьезный научный задел, современная испытательная база, развитая система наставничества. На предприятии проводится конкурс "Лучший молодой инженер", который позволяет нам оценить потенциал молодого поколения и сформировать инженерную элиту ВНИИ.

Особое внимание мы уделяем подготовке кадров высшей квалификационной категории. Поддерживая политику государства по стимулированию работников оборонно-промышленного комплекса на развитие науки, мы ввели свои меры поддержки. За защиту кандидатской диссертации предусмотрена премия в размере 500 тысяч рублей, а за докторскую сотрудник получит 1 миллион рублей. Сейчас у нас на предприятии трудится более 600 разработчиков, из них два доктора технических наук, 24 сотрудника имеют степень кандидата и 10 человек в ближайшее время готовятся защитить диссертацию. Поэтому я уверен, что научный потенциал нашего института с каждым годом будет только расти!