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Известия.ru

Фрегат «Адмирал Головко» пополнит состав ВМФ России до конца 2022 года

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Чумаков

Судостроительный завод «Северная верфь» планирует до конца года передать Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350. Об этом сообщил 15 августа генеральный директор предприятия Игорь Орлов.

«Фрегат «Адмирал Головко» планируем сдать в этом году. На «Адмирале Исакове» продолжаются корпусосборочные работы, окраска помещений», — цитирует его ТАСС.

Орлов рассказал, что на сегодняшний день на верфи на разных стадиях строительства находятся 24 корпуса, в числе которых шесть фрегатов проекта 22350.

23 апреля прошлого года главком ВМФ Николай Евменов заявил, что фрегаты проекта 22350 станут первыми штатными носителями гиперзвукового оружия. Он уточнил, что эти корабли являются самыми современными боевыми кораблями России.

Еще в 2020 году в Министерстве обороны РФ рассказали об успешных испытаниях первых в мире гиперзвуковых ракет «Циркон» для оснащения боевых кораблей. Их несколько раз пускали с борта фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков». Отмечалось, что в перспективе боеприпасами такого вида оснастят новые модернизированные корабли и подводные лодки ВМФ России.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Адмирал Исаков
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Северная верфь
Проекты
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22350
ГЗЛА
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