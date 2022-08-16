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РИА Новости

Робота-сапера "Прорыв" задействовали в спецоперации на Украине

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Военнослужащий подает сигналы флажком для проезда военной техники в Мариуполе
Военнослужащий подает сигналы флажком для проезда военной техники в Мариуполе.
Источник изображения: © РИА Новости / РИА Новости

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Уникальный робот-сапер "Проход" применяется в специальной военной операции на Украине, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика ВНИИ "Сигнал" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы") Владимир Пименов.

"Этот проект выполнялся по заказу Минобороны. Дистанционно управляемый робототехнический комплекс успешно прошел государственные испытания. Сейчас он применяется в зоне проведения специальной военной операции для разминирования освобожденных территорий Донбасса", — сказал собеседник агентства.

По его словам, "Проход" — единственный на сегодняшний день российский робот-сапер, который способен выдержать несколько подрывов мощной противотанковой миной и продолжить работу.

Пименов рассказал также, что в отличие от активно применявшихся в Сирии роботов-саперов "Уран-6", "Проход" — это машина для разминирования дорог для военных колонн.

"Если "Уран-6" предназначен больше для гуманитарного разминирования, то "Проход" предназначен для разминирования дорог, по которым сразу за роботом идут танки, БМП и другая тяжелая военная техника. Ширина его полосы разминирования соответствует ширине прохода танка, также он способен имитировать режимы работы тяжелой техники, на которую срабатывают "умные" противотанковые мины. На нашем роботе также установлены специальные устройства для уничтожения мин с электронным детонатором", — пояснил он.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Страны
Россия
Сирия
Украина
Продукция
Уран-6
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Робот
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