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Экипаж глубоководного аппарата АС-40 ТОФ провел тренировку по оказанию помощи подлодке, лежащей на грунте

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Георгий Козьмин
Спасательное судно "Георгий Козьмин".
Источник изображения: vitalicus 75 / http://fleetphoto.ru/

ЦАМТО, 15 августа. Экипаж глубоководного спасательного аппарата АС-40 Тихоокеанского флота (ТОФ) провел учение по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке, лежащей на грунте на глубине порядка 50 м.

Учение было проведено в соответствии с планом подготовки флота в акватории залива Петра Великого.

В рамках мероприятия АС-40 выполнил погружение и осуществил поиск специального стенд-макета эпроновской выгородки, имитирующей лежащую на грунте подводную лодку.

Личный состав АС-40 в ходе учения отработал алгоритм действий по осмотру подводной лодки, а затем выполнил стыковку с комингс-площадкой и произвел действия по вентиляции отсеков условной субмарины. Далее спасатели-глубоководники проверили связь и подачу электропитания на условно терпящую бедствие подлодку.

После выполнения поставленных задач экипаж АС-40 произвел успешное всплытие на поверхность.

Тренировка была проведена в обеспечении спасательного судна "Георгий Козьмин" ТОФ, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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