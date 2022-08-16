Экипаж глубоководного аппарата АС-40 ТОФ провел тренировку по оказанию помощи подлодке, лежащей на грунте

ЦАМТО, 15 августа. Экипаж глубоководного спасательного аппарата АС-40 Тихоокеанского флота (ТОФ) провел учение по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке, лежащей на грунте на глубине порядка 50 м.

Учение было проведено в соответствии с планом подготовки флота в акватории залива Петра Великого.

В рамках мероприятия АС-40 выполнил погружение и осуществил поиск специального стенд-макета эпроновской выгородки, имитирующей лежащую на грунте подводную лодку.

Личный состав АС-40 в ходе учения отработал алгоритм действий по осмотру подводной лодки, а затем выполнил стыковку с комингс-площадкой и произвел действия по вентиляции отсеков условной субмарины. Далее спасатели-глубоководники проверили связь и подачу электропитания на условно терпящую бедствие подлодку.

После выполнения поставленных задач экипаж АС-40 произвел успешное всплытие на поверхность.

Тренировка была проведена в обеспечении спасательного судна "Георгий Козьмин" ТОФ, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.