Новая Зеландия направит 120 военнослужащих для обучения новобранцев ВС Украины

Общее число новозеландских офицеров, занятых в программах обучения солдат ВСУ, превысит 150

СИДНЕЙ, 15 августа. /ТАСС/. Власти Новой Зеландии направят 120 военнослужащих для обучения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

"Новая Зеландия продолжит отвечать на просьбы Украины о практической поддержке ее народа, который защищает свою родину. Мы направляем 120 военнослужащих новозеландских вооруженных сил, которые будут обучать новобранцев ВСУ в Великобритании", - указала премьер-министр, отметив, что "одним из самых высоких приоритетов Украины является именно обучение солдат".

В своем заявлении, опубликованном на сайте правительства, Ардерн отметила, что с учетом военнослужащих МО Новой Зеландии, отправленных в Великобританию в мае, общее число новозеландских офицеров, занятых в программах обучения солдат ВСУ, превысит 150 человек. "Это часть нашей помощи Украине, также включающей финансовую поддержку на сумму более 40 млн новозеландских долларов ($25,7 млн) и ограничительные санкции, введенные в отношении 840 российских физических и юридических лиц", - подчеркнула премьер-министр.

Планируется, что отправленные дополнительно сотрудники МО Новой Зеландии будут обучать украинских пехотинцев "основным навыкам, необходимым для эффективного ведения боевых действий на передовой, включая обращение с оружием и оказание первой помощи в бою". Отдельно отмечается, что новозеландские военнослужащие будут заняты исключительно в обучающих программах на территории Великобритании и не будут дислоцированы на территории Украины.

По словам министра обороны Новой Зеландии Пени Хенаре, участие в обучающих программах для солдат ВСУ станет ценным опытом для новозеландских военнослужащих и позволит им отточить "собственные навыки ведения действий на незнакомой местности и сохранить боеспособность". Он также отметил, что персонал Минобороны будет отправлен в Великобританию до 30 ноября и за время своей работы примет участие в обучении 10 тыс. украинцев.