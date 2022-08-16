Войти
ТАСС

Новая Зеландия направит 120 военнослужащих для обучения новобранцев ВС Украины

572
0
-1
Военнослужащие ВС Новой Зеландии
Военнослужащие ВС Новой Зеландии в Афганистане.
Источник изображения: www.forces.net

Общее число новозеландских офицеров, занятых в программах обучения солдат ВСУ, превысит 150

СИДНЕЙ, 15 августа. /ТАСС/. Власти Новой Зеландии направят 120 военнослужащих для обучения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

"Новая Зеландия продолжит отвечать на просьбы Украины о практической поддержке ее народа, который защищает свою родину. Мы направляем 120 военнослужащих новозеландских вооруженных сил, которые будут обучать новобранцев ВСУ в Великобритании", - указала премьер-министр, отметив, что "одним из самых высоких приоритетов Украины является именно обучение солдат".

В своем заявлении, опубликованном на сайте правительства, Ардерн отметила, что с учетом военнослужащих МО Новой Зеландии, отправленных в Великобританию в мае, общее число новозеландских офицеров, занятых в программах обучения солдат ВСУ, превысит 150 человек. "Это часть нашей помощи Украине, также включающей финансовую поддержку на сумму более 40 млн новозеландских долларов ($25,7 млн) и ограничительные санкции, введенные в отношении 840 российских физических и юридических лиц", - подчеркнула премьер-министр.

Планируется, что отправленные дополнительно сотрудники МО Новой Зеландии будут обучать украинских пехотинцев "основным навыкам, необходимым для эффективного ведения боевых действий на передовой, включая обращение с оружием и оказание первой помощи в бою". Отдельно отмечается, что новозеландские военнослужащие будут заняты исключительно в обучающих программах на территории Великобритании и не будут дислоцированы на территории Украины.

По словам министра обороны Новой Зеландии Пени Хенаре, участие в обучающих программах для солдат ВСУ станет ценным опытом для новозеландских военнослужащих и позволит им отточить "собственные навыки ведения действий на незнакомой местности и сохранить боеспособность". Он также отметил, что персонал Минобороны будет отправлен в Великобританию до 30 ноября и за время своей работы примет участие в обучении 10 тыс. украинцев. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Новая Зеландия
Украина
Похожие новости
27.06.2022
Киев готовится к принятию на вооружение лёгких гаубиц L118 калибра 105-мм
14.06.2022
НАТО спровоцировала Путина на спецоперацию, а заплатит за это Украина
09.05.2022
Китайское издание Global Times: США хотят присоединить Южную Корею к НАТО, чтобы противостоять Китаю
02.05.2022
Польша закупает зенитные ракетные комплексы CAMM по программе Narew
26.05.2021
Обзор новой военной доктрины Великобритании
12.09.2017
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
23.11.2012
Граница открытая для всех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.08 15:09
  • 30345
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.08 13:34
  • 9
«У Киева карт-бланш на любые преступления». Что говорили на Совбезе ООН об ударах по ЗАЭС
  • 16.08 13:18
  • 0
Турция, ОАЭ, и Мальдивы – доступны для бизнес-авиации и отпускников
  • 16.08 12:22
  • 1
Появились кадры с движением колонны бронеавтомобилей MaxxPro, поставленных для ВСУ
  • 16.08 12:14
  • 1
Начало лётных испытаний однодвигательного истребителя Су-75 Checkmate перенесено на 2024 год - Мантуров
  • 16.08 11:14
  • 3
Предприятия ОАК переходят на новый единый фирменный стиль
  • 16.08 09:38
  • 2
Модернизированный проект 22350М может стать базовым для серии фрегатов дальней морской зоны - глава ОСК
  • 16.08 05:19
  • 19
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 16.08 04:58
  • 1
Борисов предложил «проверить на прочность» ядерный щит России
  • 16.08 04:51
  • 1
РЭБ России – проблема украинских дронов
  • 16.08 04:44
  • 1
В носимом аварийном запасе космонавта может появиться огнестрельное оружие
  • 16.08 04:40
  • 1
"Рособоронэкспорт" заключил контракты на поставку вертолетов Ми-38
  • 16.08 04:38
  • 1
В России проработают замену французских двигателей на SSJ-100
  • 16.08 04:37
  • 1
Облик универсального десантного корабля проекта 23900
  • 16.08 04:35
  • 1
Западные санкции не скажутся на сроках создания нового стратегического бомбардировщика ПАК ДА, всё по графику - Мантуров