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ТАСС

Посол Украины в ФРГ раскритиковал Германию за нерешительность в вопросе поставок оружия

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Источник изображения: Mauricio Campino/U.S. Air Force via AP

За этим может стоять желание не потерять окончательно отношения с Россией, отметил Андрей Мельник

БЕРЛИН, 15 августа. /ТАСС/. Посол Украины в Германии Андрей Мельник, который останется на своем посту до конца сентября, а в октябре вернется в Киев, в очередной раз выразил недовольство объемом оказываемой ФРГ военной помощи Киеву, раскритиковав правительство Германии за нерешительность в вопросе поставок вооружений его стране. Такое мнение он высказал в опубликованном в понедельник интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

"У нас сложилось впечатление, что Германия до сих пор не поставляет всего, что было бы необходимо и возможно без ослабления Бундесвера", - отметил Мельник. Например, когда речь шла о танках Leopard, которые Украина могла бы получить напрямую от германской промышленности, правительство ФРГ, по его словам, всегда приводило одно и то же оправдание: "Мы не хотим быть первыми". "Очевидно, что из уважения к России они [власти ФРГ] не хотят поставлять нам основные боевые танки напрямую, хотя Leopard-1 уже больше 40 лет, а ищут обходные пути через модель круговых обменов, которые затем полностью терпят неудачу или по крайней мере вызывают недовольство у заинтересованных сторон", - отметил дипломат.

"Мы переживаем некую блокаду, которую я не могу понять. Вначале был аргумент, что украинцы не могут использовать немецкую технику. Но за три недели наши способные ребята научились осваивать Panzerhaubitze 2000", - сказал Мельник. Таким образом, по его утверждению, за всем этим стоит "чисто политическое решение". "Вероятно, за этим стоит желание не потерять окончательно отношения с Москвой. Вероятно, они [власти ФРГ] хотят оставить какое-то место для послевоенного периода, чтобы, возможно, снова выступить в роли посредника. Об этом можно только догадываться", - резюмировал посол Украины.

В то же время он заметил, что "сейчас дела идут лучше", чем раньше, имея в виду первые дни конфликта на Украине, когда Германия первоначально пообещала 5 тыс. защитных касок. Например, в настоящее время, как напомнил Мельник, Киев получил десять Panzerhaubitze 2000 и три реактивные системы залпового огня Mars II. "Мы благодарны за это и за Gepard и другие системы вооружения", - подытожил Мельник.

В заключение он подчеркнул, что после семи с половиной лет на дипломатической службе в Германии прощаться с Берлином ему нелегко. Что касается его будущего назначения по возвращении в Киев, он не стал спекулировать на эту тему. "Есть предложение моего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, которое полностью поддерживает президент Владимир Зеленский, о том, чтобы я перешел в МИД Украины в качестве его заместителя", - сказал Мельник. "Я очень благодарен им за это доверие. Но согласно конституции, решение за нашим правительством. Поэтому я не хочу забегать вперед здесь", - указал дипломат.

 Мельник заявил, что в его стране все еще ждут визита президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

"Его [Штайнмайера] поездке ничто не мешает, президент [Украины] Владимир Зеленский дважды озвучивал свое приглашение по телефону", - отметил он. Мельник останется на своем нынешнем посту до конца сентября, а в октябре должен вернуться в Киев.

21 июня правительство ФРГ впервые опубликовало перечень вооружений, переданных Украине, и план дальнейших поставок, который включает 30 зенитных самоходных установок Gepard, систем ПВО IRIS-T, три Mars, 22 грузовика и 80 пикапов. В списке уже поставленных вооружений и материалов насчитывается 38 позиций, в перечне запланированных значатся еще 25. 26 июля министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставила Украине обещанные реактивные системы залпового огня (РСЗО) типа Mars-II.

29 июля Минобороны Германии сообщило, что Берлин направит Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber. Шесть единиц техники будут поставлены в текущем году, остальные - в следующем. Также Украина получила из ФРГ самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000. 27 июля стало известно, что Германия одобрила поставки еще 100 гаубиц. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
Leopard-1
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