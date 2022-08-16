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РИА Новости

Корвет Тихоокеанского флота "Громкий" прибыл в Китай

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Корвет "Громкий" Тихоокеанского флота ВМФ России во время совместных российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие – 2021" в Японском море
Корвет "Громкий" Тихоокеанского флота ВМФ России во время совместных российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие – 2021" в Японском море.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту сообщает, что корвет "Громкий" прибыл в КНР

ВЛАДИВОСТОК, 15 авг — РИА Новости. Корвет "Громкий" прибыл в Циндао (КНР) для участия в международном конкурсе "Кубок моря", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Илья Колесников.

"Корвет "Громкий" Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыл в военно-морскую базу Циндао Китайской Народной Республики для участия в международном конкурсе по морской выучке "Кубок моря" в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2022", — сообщил Колесников.

Он добавил, что переход корабля занял четверо суток. По словам Колесникова, на сегодня запланировано построение команд и торжественное открытие.

Конкурс "Кубок моря" пройдет с 15 по 21 августа в морских полигонах акватории Желтого моря, а также на территории военно-морской базы ВМС НОАК в Циндао.

Российскую команду представляют около ста моряков, которые посоревнуются с командами из Китая и Вьетнама.

Конкурс "Кубок моря" состоит из шести этапов: артиллерийская стрельба по морской мишени, артиллерийская стрельба по воздушной цели, артиллерийская стрельба по морской мине, борьба с поступлением забортной воды на учебно-тренировочном комплексе, использование спасательных средств и морская выучка при постановке корабля на бочку.

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Вьетнам
Китай
Россия
Проекты
АРМИ-20XX
ТОФ
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