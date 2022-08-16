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РИА Новости

Перспективная российская РСЗО станет роботом, заявил разработчик

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Работа расчетов РСЗО
Работа расчетов РСЗО.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Перспективная реактивная система залпового огня, создаваемая сегодня в России, сможет работать как с экипажем, так и в беспилотном варианте, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика комплекта роботизации для данной РСЗО — ВНИИ "Сигнал" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы") Владимир Пименов.

В случае поступления на вооружение это будет первое роботизированное орудие такого типа в Вооруженных силах. При этом ранее также сообщалось о планах роботизировать другую, уже стоящую на вооружении РСЗО — "Торнадо-Г".

"В данный момент мы разрабатываем комплект роботизации штатной БМП-3. Кроме того, мы работаем над роботизацией перспективной реактивной системы залпового огня. Эта работа позволит исключить нахождение экипажа боевой машины в опасной зоне, при этом мы сохраним возможность управления РСЗО человеком из кабины боевой машины", — сказал Пименов.

Собеседник агентства отметил, что "полная" роботизация такой машины нецелесообразна, поскольку в безэкипажном режиме ее технические характеристики неизбежно снижаются.

"Например, если она (машина) совершает марш к месту боевой работы, то какой смысл гнать ее в дистанционном режиме? Управление удаленным оператором, хоть и немного, но снижает характеристики движения транспортных средств. Сейчас мы работаем над возможностью дистанционного режима, который необходим прежде всего при прямом столкновении техники с противником", — пояснил он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-3
Град РСЗО
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