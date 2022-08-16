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РИА Новости

Госиспытания гаубицы "Мальва" завершатся в конце года, заявил разработчик

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Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве
Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

"Уралвагонзавод" сообщил, что испытания новой САУ "Мальва" завершатся к концу 2022 года

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Государственные испытания 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ, или орудия - САО) "Мальва" завершатся к концу этого года, заявили РИА Новости в пресс-службе компании-разработчика данного орудия - концерна "Уралвагонзавод".

"В 2021 году в рамках испытаний главного конструктора подтверждена эффективность создаваемого САО и его соответствие требованиям тактико-технического задания. Опытный образец доработан и представлен на государственные испытания Минобороны, планируемый срок завершения которых – конец 2022 года", - сказали в компании.

В УВЗ добавили, что одновременно с проведением испытаний начато изготовление опытно-промышленной партии "Мальв".

"Мальва" разработана Центральным научно-исследовательским институтом "Буревестник" (входит в "Уралвагонзавод") в ходе опытно-конструкторской работы "Набросок".

В рамках "Наброска" также созданы колесный самоходный 80-миллиметровый миномет "Дрок", колесное самоходное 120-миллиметровое орудие "Флокс" и 120-миллиметровая артустановка на базе двухзвенного гусеничного тягача для применения в составе арктических подразделений.

Гаубица калибром 152 миллиметра предназначена для поражения командных пунктов противника, оборонительных сооружений, артиллерийских и реактивных батарей, колонн техники и так далее.

Орудие с открытой установкой артиллерийской части монтируется на базе четырехосного колесного автомобильного шасси. По данным разработчика, максимальная дальность стрельбы "самоходки" должна достигать 24,5 километра. Возимый боекомплект машины заявлен на уровне 30 снарядов различного назначения. Масса самоходки - 32 тонны.

"Мальва" использует уже стоящее на вооружении российской армии орудие 2А64, которое, в частности, применяется в самоходных артиллерийских установках "Мста-С".

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Уралвагонзавод
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