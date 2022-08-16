Концерн "Уралвагонзавод" начал производство самоходного орудия "Мальва"

Опытный образец отправили на государственные испытания, которые продлятся до конца 2022 года

КУБИНКА /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") начал производство опытно-промышленной партии нового самоходного артиллерийского орудия (САО) 2С43 "Мальва". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна в преддверии международного форума "Армия-2022".

"Опытный образец доработан и представлен на государственные испытания Минобороны, планируемый срок завершения которых - конец 2022 года. Одновременно с проведением испытаний начато изготовление опытно-промышленной партии нового САО", - сообщили в концерне.

В пресс-службе подчеркнули, что орудие подтвердило эффективность и соответствия требованиям тактико-технического задания в 2021 году в рамках испытаний по программе главного конструктора.

Ранее ТАСС сообщал, что серийное производство орудия "Мальва" может начаться после 2023 года. Как отмечали в УВЗ, решение об этом должен принять госзаказчик после успешного завершения государственных испытаний.

САО "Мальва" с открытой установкой артиллерийской части на автомобильном шасси разработано в ЦНИИ "Буревестник".

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре "Патриот". Организатором мероприятия выступает Минобороны России.