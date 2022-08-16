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ТАСС

В парке "Патриот" открывается международный военный форум "Армия-2022"

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Экспозиция ВПК на форуме "Армия-2021"
Экспозиция ВПК на форуме "Армия-2021".
Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Одновременно с форумом также пройдут X Московская конференция по международной безопасности и первый Международный антифашистский конгресс

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник, 15 августа, примет участие в церемонии открытия международного военно-технического форума "Армия-2022" и Армейских международных игр - 2022. В этом году одновременно с форумом также пройдут X Московская конференция по международной безопасности и первый Международный антифашистский конгресс.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, глава государства посетит выставочные площадки перспективных образцов военной техники в военно-патриотическом парке "Патриот". В прошлом году Путин также лично выступал на открытии форума "Армия". Тогда глава государства подчеркнул, что российское оружие всегда пользовалось спросом на мировом рынке и оно надежно защищает безопасность многих стран. Отдельно президент заявил о готовности отечественных предприятий к самой широкой международной кооперации.

По заявлению Минобороны РФ, в этом году 72 государства подтвердили участие своих официальных военных делегаций в мероприятиях форума "Армия-2022". Запланирована насыщенная научно-деловая программа, также для зарубежных делегаций пройдет динамический показ возможностей российского вооружения, военной и специальной техники.

Российское военное ведомство также сообщило, что на форуме планируется подписание 36 государственных контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России на сумму, превышающую 522 млрд рублей.

Мероприятия форума "Армия-2022" пройдут с 15 по 21 августа на объектах подмосковного парка "Патриот", на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте, более чем в 30 субъектах России.

Новинки "Армии"

В нынешнем году площадь статической экспозиции форума составит 340 тыс. кв. метров. Госкорпорация "Ростех" планирует представить более тысячи образцов оружия и военной техники.

Традиционно на форуме "Армия" будет представлен ряд новинок. Одной из них станет роботизированная боевая машина пехоты БМП-3 с боевым модулем "Синица". Увидеть машину в действии можно будет на демонстрационном показе, где управление БМП-3 будет осуществляться дистанционно. Также впервые будут показаны система охраны периметра "Прометей" и самоходная противотанковая пушка 2С25М с улучшенной защитой и комплексом оптико-электронного подавления.

На форуме "Армия-2022" Ростех по традиции представит не только военные разработки, но и широкую линейку гражданской продукции. Так, холдинг "Росэлектроника" впервые покажет автоматическую телефонную станцию "Протон-КА". Концерн КРЭТ презентует настенную зарядную станцию для электромобилей "ФОРА ЭЗС-AC" мощностью 22 кВт. А холдинг "Швабе" покажет санитарный минивэн Lada Niva KUB NN и полноприводный автомобиль скорой помощи на базе Lada Niva Prima NN.

Авиация и космос

Программе демонстрации авиационной техники на форуме уделяется особое внимание. В рамках форума Объединенная авиастроительная корпорация продемонстрирует российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57, который будет выставлен в непосредственной близости от здания конгресс-центра "Патриот".

На форуме представят новейший самолет - носитель гиперзвукового комплекса "Кинжал" МиГ-31И, а также самолеты Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ и МиГ-35С, стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А, Ан-72 и Ан-2. В день открытия форума над аэродромом Кубинка пролетят самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, также высший пилотаж покажет летная группа "Русские витязи". Выступление российских асов ожидается и в другие дни форума.

Холдинг "Вертолеты России" планируют продемонстрировать на форуме гражданские беспилотники, новейший пожарный вертолет Ка-32А11М, а также "Ансат", также будет проведена презентация новых лопастей "Ансата".

Кроме того, посетители форума смогут впервые увидеть на стенде Роскосмоса макет Российской орбитальной станции, эскизное проектирование которой ведется в настоящий момент.

"Рособоронэкспорт"

Компания "Рособоронэкспорт" на форуме впервые представит новейший легкий бесшумный миномет 2Б25 "Галл", а также противотанковую противокрышевую инженерную мину ПТКМ-1Р - "интеллектуальный боеприпас", рассчитанный на избирательное поражение бронетанковой техники.

В рамках показа гражданской продукции "Рособоронэкспорт" представит инновационную систему "Cегмент" для обнаружения токсичных химикатов, отравляющих, наркотических и взрывчатых веществ. Устройство способно в круглосуточном режиме "находить" в окружающей атмосфере различные угрозы, разделять их по типам и сигнализировать об опасности.

Антифашистский конгресс и Конференция по международной безопасности

В рамках форума "Армия-2022" также состоится первый Международный антифашистский конгресс, целью которого станет противодействие фальсификации истории и распространению нацистской идеологии. К участию в конгрессе были приглашены представители 74 дружественных стран. В его работе будут задействованы федеральные органы власти, международные и российские общественные организации, религиозные объединения, историки, деятели культуры и СМИ.

Также 16 августа в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в парке "Патриот" пройдет X Московская конференция по международной безопасности, в которой примут участие более 700 делегатов из более чем 70 стран всех регионов мира. Свое участие в конференции подтвердили министры обороны 35 стран как очно, так и по видео-конференц-связи, а также восемь начальников генеральных штабов и заместителей министров обороны. Кроме того, ожидаются представители шести международных организаций.

Армейские международные игры

В этом году VIII Армейские международные игры (АрМИ-2022) пройдут с 13 по 27 августа на военных полигонах 12 стран (России, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана). Впервые конкурс пройдет в Южной Америке. Всего для участия в играх заявлены более 260 команд из 35 стран. Дебютантами Армейских игр этом году станут команды Боливии и Руанды. Спланировано проведение 34 конкурсов. 

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