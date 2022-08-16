"Ремдизель" на форуме "Армия-2022" впервые покажет поставленный в войска автомобиль З-СТС

Он предназначен для выполнения боевых задач, перевозки личного состава, воинских грузов, а также раненых с возможностью оказания медицинской помощи

КУБИНКА /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Акционерное общество (АО) "Ремдизель" на форуме "Армия-2022" впервые представит поставленный в войска РФ защищенный 10-местный автомобиль З-СТС. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе предприятия.

"Защищенное специальное транспортное средство (З-СТС) предназначено для выполнения боевых задач со смонтированным вооружением, перевозки личного состава (до 10 человек), воинских грузов, а также перевозки раненых с возможностью оказания первой медицинской помощи на месте ранения и в процессе транспортировки. Корпус З-СТС обеспечивает высокую баллистическую и минную защиту. З-СТС обеспечивает передвижение по дорогам всех категорий", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что автомобиль разработан, освоен в производстве и поставлен в войска в первом полугодии 2022 года. З-СТС имеет колесную формулу 6х6 и изготавливается на серийном шасси армейского автомобиля многоцелевого назначения, рассчитан на эксплуатацию при температурах от минус 50 до плюс 50 градусов, в том числе в горных районах на высоте до 4 500 метров.

Гражданская версия автомобиля может использоваться полицейскими и для охраны. В "Ремдизеле" отметили, что каждая машина оборудована кронштейнами для крепления носилок. "Внутри возможно размещение как сидений экипажа, так и сиденья санитара и носилок для перевозки раненых. Автомобиль могут транспортировать самолетами Ил-76, Ан-124, тралами и на ж/д платформе", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, на выставке будет представлен автомобиль К-5350 с бронекабиной - модернизированный образец серийного автомобиля семейства "Мустанг". Машина предназначена для монтажа вооружения и военной техники, транспортировки и буксировки вооружения и прицепов, перевозки личного состава и воинских грузов. В предприятии указывают на улучшенные тягово-динамические характеристики и грузоподъемность К-5350.

АО "Ремдизель" основано в 1978 году в Набережных Челнах. На сегодняшний день предприятие является одним из крупнейших в сфере российского ОПК. Компания разрабатывает и производит семейства защищенных автомобилей "Тайфун" и "Выстрел". Продукция компании имеет опыт боевого применения, поставляется на экспорт.