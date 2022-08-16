Появятся ли на Украине натовские модернизированные танки Т-72М4CZ

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Натовские партнеры киевского режима в настоящее время буквально "метут по сусекам", старясь компенсировать потери на поле боя, в частности в танках.

Известно, что Польша передала националистическим вооруженным формированиям практически все имеющиеся у нее исправные Т-72М, Т-72М1, Т-72М1R, а также их модернизированную версию РТ-91. Всего было отправлено более четырех сотен машин, часть из которых уже потеряна в боях.

Небольшое количество передано Словакией, ожидаются поставки из Словении (бывших югославских М-84), Румынии (выпущенных в конце 70-х "семьдесят вторых" самых первых, давно уже устаревших модификаций), а также батальон Т-72А из Северной Македонии, проданных ей, кстати, самой Украиной в начале 2000 годов. Всего наберется еще около сотни.

Причем, по всей видимости, часть из них требует проведения восстановительного ремонта. Это, например, касается чешских Т-72М1. До начала СВО их было около 90. Небольшое число из тех, что на ходу, ушли ВСУ еще в апреле.

Также небольшие вооруженные силы этой страны располагают танками Т-72М4CZ, которые некоторые из экспертов называют лучшей модернизацией Т-72 в странах бывшего Варшавского договора, ныне вступивших в блок НАТО.

Оставив без изменений корпус, башню и вооружение (125-мм пушка, 7,62 и 12,7-мм пулеметы) местные конструкторы основательно доработали остальное, правда, использовав для этого, в основном, импортные узлы и агрегаты. Например, итальянскую систему управления огнем с тепловизионными каналами прицела наводчика и панорамного прицела командира. Заявлялось, что это оборудование повысило точность стрельбы в движении и в ночное время. Появились новые средства связи.

Вместо старого 780-сильного В-46 установили британский двигатель "Перкинс" мощностью 1000л.с . и автоматическую трансмиссию американской фирмы "Аллисон". Динамическая защита DYNA-72 - собственной разработки. Поскольку масса танка возросла до 48000 кг, максимальная скорость не слишком увеличилась - до 61 км/ч. Запас хода - 430 км.

Всего на вооружении имеется тридцать таких танков. Пока Прага отказывается передавать их Украине, но при хорошем нажиме "старших партнеров", которые могут пообещать заменить их на западные машины, решение вполне может поменяться на противоположное.

Лев Романов