Свыше 40 государств призвали Россию передать Запорожскую АЭС под контроль Киева

По их оценке, Россия своими действиями якобы нарушает принципы безопасности, которые обязаны соблюдать все члены МАГАТЭ

ВЕНА, 14 августа. /ТАСС/. Более 40 государств призвали Россию вывести войска с территории Запорожской АЭС и передать ее под контроль Украины. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовало в воскресенье представительство ЕС при организациях ООН в Вене.

"Размещение российских войск и вооружений на АЭС неприемлемо", - утверждается в документе, который подписали представители 42 государств, включая все страны-члены ЕС, а также США, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию, Норвегию, Японию и другие. По их оценке, Россия своими действиями якобы нарушает принципы безопасности, которые обязаны соблюдать все члены Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) .

В заявлении говорится, что РФ должна передать контроль над АЭС Киеву и только тогда якобы эксперты агентства смогут проинспектировать станцию. Подписавшие документ страны также выразили полную поддержу усилиям генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по обеспечению безопасности объекта.

В последние дни украинские силы нанесли несколько ударов по территории Запорожской АЭС, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов.

Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе, она производила четверть всей электроэнергии на Украине. В марте этого года объект был взят под контроль российскими силами. Сейчас АЭС работает на 70% от полной мощности, так как на освобожденной территории Запорожской области существует избыток производимой электроэнергии. В будущем планируется наладить ее поставки в Крым.