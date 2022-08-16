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ТАСС

Свыше 40 государств призвали Россию передать Запорожскую АЭС под контроль Киева

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Запорожская АЭС
Запорожская АЭС.
Источник изображения: EPA-EFE/SERGEI SUPINSKY

По их оценке, Россия своими действиями якобы нарушает принципы безопасности, которые обязаны соблюдать все члены МАГАТЭ

ВЕНА, 14 августа. /ТАСС/. Более 40 государств призвали Россию вывести войска с территории Запорожской АЭС и передать ее под контроль Украины. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовало в воскресенье представительство ЕС при организациях ООН в Вене.

"Размещение российских войск и вооружений на АЭС неприемлемо", - утверждается в документе, который подписали представители 42 государств, включая все страны-члены ЕС, а также США, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию, Норвегию, Японию и другие. По их оценке, Россия своими действиями якобы нарушает принципы безопасности, которые обязаны соблюдать все члены Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) .

В заявлении говорится, что РФ должна передать контроль над АЭС Киеву и только тогда якобы эксперты агентства смогут проинспектировать станцию. Подписавшие документ страны также выразили полную поддержу усилиям генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по обеспечению безопасности объекта.

В последние дни украинские силы нанесли несколько ударов по территории Запорожской АЭС, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов.

Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе, она производила четверть всей электроэнергии на Украине. В марте этого года объект был взят под контроль российскими силами. Сейчас АЭС работает на 70% от полной мощности, так как на освобожденной территории Запорожской области существует избыток производимой электроэнергии. В будущем планируется наладить ее поставки в Крым. 

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1 комментарий
№1
16.08.2022 04:13
Взрыв Запорожской АЭС способен превратить в безжизненную пустыню весь Юг России, от Крыма до Новороссийска и Ростова-на-Дону.
Это идеально вписывается в стратегию США и Британии по нейтрализации успехов России в Крыму и на Востоке Украины.
Максимальный ущерб в случае  взрыва Запорожской АЭС понесут территории с коренным русскоязычным населением, та самая Новороссия за которую сейчас идёт война.
Выход один, остановка и консервация всех реакторов АЭС пока армия не создаст вокруг станции пояс безопасности в радиусе не менее 100 км.
Плевать на политическую конъюнктуру, либо мы воюем по настоящему либо нас уничтожат.
+3
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